Trener Chicago Fire mówi o błędzie ws. Lewandowskiego. Rozczarowanie

Polscy kibice w ostatnich dniach żyli przeprowadzką Roberta Lewandowskiego do Stanów Zjednoczonych. Oficjalna konferencja prasowa, na której 37-letni napastnik został zaprezentowany jako nowy piłkarz Chciago Fire już się odbyła, ale nie da się ukryć, że większe zainteresowanie tym tematem przejawiano w Europie, niż na samym miejscu wydarzeń.

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Nikt nie czekał na Lewandowskiego. Trener Chicago Fire mówi wprost: "Mogliśmy zrobić to lepiej"

W jednym z największych miast USA w zasadzie niemal wszyscy przeszli obojętnie obok zakontraktowania przez Chicago Fire polskiego napastnika. - Chcieliśmy zapytać ludzi, czy wiedzą, kim jest Robert Lewandowski. Tylko jest mały problem. Na ulicach prawie nikogo nie ma - mówił Mateusz Kmiecik z WP SportoweFakty w relacji spod stadionu klubu.

Do błędu popełnionego przy prezentacji "Lewego" przyznał się zresztą w rozmowie z rzeczonym portalem trener Chicago Fire, Gregg Berhalter. Choć początkowo stwierdził, że jego zdaniem wszystko było jak najbardziej w porządku.

- Mnie się podobała. Amerykańskim mediom również. Ale słyszałem, że polscy kibice nie byli nią zachwyceni. Roberta przywitały inne chicagowskie kluby, Bulls, Bears czy Cubs, szyldy witające go w mieście pojawiły się nawet na sklepach z hot-dogami. Teraz rzeczywiście nie było tak efektownie. Mamy świadomość, że mogliśmy zrobić to lepiej - zauważył.

- Lewandowskiego traktujemy jak światową supergwiazdę. Jeśli polscy kibice odebrali to inaczej, to doszło do nieporozumienia. Zadbamy o Roberta - dodał, po czym odniósł się również do problemu z dostarczeniem koszulek z nazwiskiem polskiego snajpera. - Z tym samym kłopotem mierzył się Inter Miami, gdy podpisał kontrakt z Leo Messim czy Los Angeles FC, kiedy sprowadzili Heung-Min Sona - zaznaczył, porównując "Lewego" do największych gwiazd ligi.

Debiut Lewandowskiego jest już blisko. "Jeśli tylko będzie na boisku..."

Berhalter został zapytany również o to, kiedy Lewandowski zadebiutuje w nowych barwach. Szkoleniowiec Chicago Fire chciałby, aby wydarzyło się to już w nocy z 16 na 17 lipca. Wówczas dojdzie do pojedynku z liderem konferencji zachodniej, Vancouver Whitecaps.

- Bardzo byśmy tego chcieli - powiedział, po czym zdradził, że "Lewy" jest już pierwszy w kolejce do tego, by - jeśli będzie taka okazja - podejść do rzutu karnego. - Jeśli tylko Robert będzie na boisku, to on wykona jedenastkę - wyjawił 52-letni szkoleniowiec.

Mecz Chicago Fire - Vancouver Whitecaps rozpocznie się o godz. 2:30 czasu polskiego. Relację tekstową na żywo śledzić będzie można za pośrednictwem portalu Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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