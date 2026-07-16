Muller zwrócił się do Lewandowskiego przed meczem. "Mój stary przyjacielu"

Transferem Roberta Lewandowskiego żyliśmy od wielu miesięcy. Polak był kuszony przez kilka klubów, w tym AC Milan, Juventus czy Fenerbahce. Ostatecznie jednak podjął decyzję o opuszczeniu Europy i przeniesieniu się za Ocean Atlantycki. 37-latek karierę będzie kontynuował w występującym w MLS Chicago Fire.

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Lewandowski kontra Mueller. Niemiec zwrócił się do Polaka przed meczem

Oficjalna prezentacja "Lewego" wraz z konferencją prasową już się odbyła. Teraz czas na to, by polski snajper zaczął zachwycać amerykańskich kibiców formą boiskową. MLS wraca do gry po przerwie spowodowanej mundialem, a Chicago Fire zmierzy się w nocy z 16 na 17 lipca z Vancouver Whitecaps.

W barwach lidera konferencji zachodniej występuje Thomas Muller, czyli kolega Lewandowskiego z czasów wspólnej gry w Bayernie Monachium. Obaj panowie darzą się wzajemną sympatią, o czym wielokrotnie wspominali w przeróżnych wywiadach. Zaskoczeniem nie jest więc filmik, który niemiecki piłkarz opublikował na Instagramie, zwracając się z przekąsem do Polaka.

- W drodze do Chicago! Wreszcie rusza MLS. Mój stary przyjacielu, Robercie "Tomorrow-No-Goal-ski", nie mogę się doczekać, żeby cię zobaczyć i spotkać. Witaj w naszej lidze, do zobaczenia jutro! - zaczął, sugerując, że Lewandowski w jutrzejszym spotkaniu do siatki nie trafi.

- Chicago przed nami! Lewy, jadę do ciebie i wkrótce cię zobaczę! - dodał na koniec Mueller.

Thomas Mueller od sierpnia 2025 roku występuje w zespole z Kanady. W tym czasie rozegrał w jego barwach 31 spotkań, w których 14 razy trafił do siatki i siedmiokrotnie asystował. Obecny sezon MLS jest póki co udany dla 36-latka, gdyż na listę strzelców w rozgrywkach ligowych wpisywał się czterokrotnie, a do tego dołożył dwie asysty.

W trakcie wspólnej gry w Bayernie duet Lewandowski - Mueller zdobył dziewiętnaście trofeów, w tym sięgnął po końcowy triumf w Lidze Mistrzów. W nocy z czwartku na piątek jednak sentymentów nie będzie. Początek spotkania o godz. 2:30 czasu polskiego.

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