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Tak Amerykanie uczcili transfer Lewandowskiego do Chicago Fire

Przyjście Roberta Lewandowskiego wywołało zainteresowanie w Chicago. Polak powinien być gwiazdą całej ligi MLS. W nietypowy sposób transfer napastnika postanowiła uczcić słynna hot-dogarnia Wiener Circle. Klienci mogą liczyć na 100 darmowych, polskich hot dogów.
Robert Lewandowski i Gregg Berhalter
fot. YT WP SportoweFakty

We wtorek, 14 lipca Robert Lewandowski został oficjalnie zaprezentowany jako nowy zawodnik Chicago Fire. Polak podpisał kontrakt do końca grudnia 2028 roku. Jego transfer budzi wielkie emocje w mieście opanowanym przez Polonię. 

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Szalona akcja Amerykanów. Hot dogi na cześć Lewandowskiego! 

W nietypowy sposób przyjście Lewandowskiego postanowiła uczcić słynna hot-dogarnia Wiener Circle. Na gości czeka 100 darmowych hot dogów, o czym informuje portal aol.com. 

"Według poniedziałkowego wpisu na koncie Chicago Fire FC w serwisie X, Wiener Circle rozdaje 100 darmowych polskich hot dogów na cześć polskiej gwiazdy Roberta Lewandowskiego, który dołączył do Fire FC na sezon 2026 Major League Soccer" - donosi portal aol.com. 

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To nie pierwsza taka akcja. Hot-dogarnia wspiera wydarzenia sportowe 

W ciągu ostatniego roku Wiener Circle przeprowadziło trzy akcje związane ze sportem, podczas których rozdawano darmowe jedzenie. Jest to jednak pierwsze wydarzenie bezpośrednio związane z piłką nożną. Być może Lewandowski spopularyzuje soccer wśród lokalnych fanów, nie tylko hot dogami, ale również dobrą grą. 

Dla Lewandowskiego gra w barwach Fire będzie pierwszą poza Europą. Polak przez długie lata stanowił o sile potęg ze Starego Kontynentu, występując w takich klubach jak Borussia Dortmund, Bayern Monachium, czy FC Barcelona. 

Zespół z Chicago najbliższy mecz zagra  w nocy z czwartku na piątek (17 lipca) o godzinie 2:30 czasu polskiego. Przeciwnikiem nowego klubu Lewandowskiego będzie Vancouver Whitecaps. Spekuluje się, że Polak może się pojawić na murawie w samej końcówce, aby przywitać się z fanami. 

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