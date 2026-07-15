Piłkarska Ameryka żyje decydującymi meczami mistrzostw świata, jednak we wtorek (14 lipca) oprócz półfinału Francja - Hiszpania doświadczyliśmy ważnego wydarzenia dla polskich kibiców. Robert Lewandowski został oficjalnie zaprezentowany jako nowy zawodnik Chicago Fire. Konferencja prasowa z udziałem Polaka jest komentowana na całym świecie.

REKLAMA

Zobacz wideo Hit! Polonia w Chicago oszalała na punkcie Lewandowskiego

Amerykanie zachwyceni Lewandowskim. "Jest prawdziwą gwiazdą"

Zachwytu Lewandowskim nie ukrywał dziennikarz "The Athletic", Paul Tenorio. Podkreślił, że Polak jest jedną z największych gwiazd futbolu na całym świecie. Do tego zwrócił uwagę na rolę jaką kapitan reprezentacji Polski powinien odegrać dla lokalnej Polonii.

Zobacz też: Wisła Kraków ma nowego napastnika! Grał w FC Barcelonie

"Polski napastnik od lat jest wymarzonym transferem dla Chicago Fire. Ten skuteczny strzelec jest prawdziwą gwiazdą na całym świecie, ale szczególnie w regionie o ogromnej populacji Polaków. Według szacunków spisu powszechnego z 2023 roku populacja Polaków w okolicach Chicago przekraczała 720 000, co stanowi najwyższą koncentrację wśród wszystkich regionów metropolitalnych w kraju." - podkreśla Paul Tenorio.

Lewandowski ma być kluczową postacią dla zespołu trenera Berhaltera

W dalszej części tekstu Tenorio wyliczał sukcesy Lewandowskiego, podkreślił też, że Polak będzie kluczową postacią dla taktyki trenera Gregga Berhaltera. Fire mają grać dwójką napastników.

"Dołączy do drużyny Fire, która pod wodzą byłego trenera męskiej reprezentacji USA, Gregga Berhaltera, poczyniła duże postępy. W zeszłym roku Fire zajęli ósme miejsce w Konferencji Wschodniej i awansowali do play-offów w pierwszym pełnym sezonie Berhaltera po dołączeniu do zespołu w 2024 roku. W tym roku zajmują trzecie miejsce w tabeli wschodniej dywizji w przerwie na Mistrzostwa Świata i chcą sprawdzić, czy uda im się... zbudować prawdziwą walkę o tytuł." - czytamy w "The Athletic"

"Podpisanie kontraktu z Lewandowskim, który w przyszłym miesiącu skończy 38 lat, było jednocześnie oczywiste i dość interesujące. Aktualny napastnik Fire, Hugo Cuypers, prowadzi w lidze z 13 bramkami na koncie, wyprzedzając o jedną bramkę Messiego i Petara Musę z FC Dallas, i rozpocznie Mecz Gwiazd MLS. Berhalter powiedział, że drużyna wystawi tę parę w pierwszym składzie i że Fire grali formacją z dwoma napastnikami w tygodniach poprzedzających Mistrzostwa Świata, aby przygotować się na ten transfer." - podkreśla Tenorio.

Następny mecz Chicago Fire odbędzie się w nocy z czwartku na piątek (17 lipca) o godzinie 2:30 czasu polskiego. Przeciwnikiem nowego klubu Lewandowskiego będzie Vancouver Whitecaps. Możliwe, że nasz zawodnik pojawi się na murawie w samej końcówce, by przywitać się z kibicami.