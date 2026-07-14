29 czerwca zakończyła się trwająca miesiącami saga transferowa z udziałem Roberta Lewandowskiego. Polak ostatecznie został piłkarzem Chicago Fire. Nasz zawodnik podpisał umowę do końca grudnia 2028 roku.

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We wtorek,14 lipca nasz zawodnik ma zostać oficjalnie zaprezentowany w klubie. Tego samego dnia Lewandowski ma odbyć pierwszy trening z zespołem, o godzinie 10:30 czasu lokalnego (17:30 czasu polskiego). Tuż po nim odbędzie się konferencja prasowa z udziałem szkoleniowca oraz samego piłkarza.

Boniek szczerze o Lewandowskim. "Nie będę umierał po nocach"

Ciężko powiedzieć, czy mecze Lewandowskiego w MLS przyciągną polskich kibiców. Problem mogą stanowić godziny spotkań rozgrywanych za oceanem. Amerykańskich rozgrywek nie zamierza śledzić Zbigniew Boniek.

- Z całym szacunkiem dla Roberta. Ja mu życzę jak najlepiej, mam z nim fantastyczne koneksje. To jest jego prywatny projekt, ale ja nie będę umierał po nocach, żeby oglądać, bo zdaje sobie sprawę, że Robert wybrał taką drogę zakończenia kariery poprzez Amerykę - stwierdził w rozmowie z kanałem Meczyki Zbigniew Boniek.

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- Pytanie jest inne, co my z tego jako Polacy będziemy mieli. Jak to będzie działało w kontekście reprezentacji Polski: czy Robert będzie chciał dalej grać w reprezentacji Polski, czy sobie odpuści Ligę Narodów. Czy przyjedzie, żeby w tej Lidze Narodów dalej błyszczeć, pobijać i śrubować kolejne rekordy? Natomiast to, że Robert będzie zaprezentowany w Chicago Fire, to jest rzecz, która interesuje drużynę Chicago Fire, interesuje naszą polską rzeczywistość i nikogo więcej - podsumował Zbigniew Boniek.

Robert Lewandowski ma być twarzą nowego projektu Chicago Fire. W klubie liczą, że stanie się taką postacią jak Leo Messi w Interze Miami czy David Beckham w Los Angeles Galaxy.