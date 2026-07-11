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Kosecki wprost o Lewandowskim w Chicago. "Nie chce mi się tego komentować"

Robert Lewandowski w przyszłym tygodniu zostanie oficjalnie zaprezentowany jako nowy piłkarz Chicago Fire. Polak podpisał z klubem z "Wietrznego Miasta" kontrakt do końca grudnia 2028 roku. W naszym programie "Studio Mundialowe" o szansach napastnika w nowym zespole wypowiedział się Roman Kosecki.
Robert Lewandowski
Fot. Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.pl /

Robert Lewandowski 29 czerwca podpisał kontrakt z Chicago Fire, kończąc trwającą od wielu miesięcy sagę transferową ze swoim udziałem. We wtorek, 14 lipca kapitan reprezentacji Polski zostanie oficjalnie zaprezentowany jako nowy zawodnik klubu z "Wietrznego Miasta". Z napastnikiem są wiązane wielkie nadzieje, wszyscy w Chicago marzą, aby Lewandowski w przyszłości odegrał w zespole taką rolę jak David Beckham w Los Angeles Galaxy, czy Leo Messi w Interze Miami. 

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Kosecki wprost o Lewandowskim w Chicago Fire. "Nie chce mi się już tego komentować"

W naszym programie "Studio Mundialowe" głos ws. szans Lewandowskiego w nowym klubie zabrał Roman Kosecki. Były zawodnik amerykańskiego klubu podkreślił, że na tym ruchu skorzystają wszyscy. 

- Amerykanie uwielbiają show, splendor, gwiazdy. Wszyscy tutaj skorzystają: MLS, Chicago, Robert, jego rodzina, wszyscy będą na pewno zadowoleni. Myślę, że Amerykanie, którzy kochają piłkę nożną, a nawet ci którzy przyjdą z ciekawości, bo przyjdą zobaczyć spotkanie. Wiedzą, że jest Lewandowski, jest showman, jest człowiek, który grał w najlepszych klubach świata i na to przyjdą. Chicago Fire zyska też nowych fanów - podkreśla Roman Kosecki. 

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- Powtarzam jak ktoś do mnie dzwoni - Roman, Robert Lewandowski jest w Chicago - No i bardzo dobrze, powodzenia cześć, muszę zjeść kiełbaskę. Nie chce mi się już tego komentować, natomiast ja rozumiem media i staram się czasami coś wypocić nowego. Jest to fantastyczne miasto, jezioro Michigan. Kupi sobie jacht, będzie sobie pływał w wolnej chwili, popłynie do Kanady i z powrotem - dodał Roman Kosecki. 

Robert Lewandowski podpisał z Chicago Fire kontrakt do końca grudnia 2028 roku. Wcześniej amerykański klub reprezentowało pięciu Polaków - Piotr Nowak, Roman Kosecki, Jerzy Podbrożny, Tomasz Frankowski i Kacper Przybyłko. 

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