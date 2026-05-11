Zwrot ws. zapomnianego Polaka. "Zainteresowanie osłabło"

W październiku 2020 r. Michał Karbownik został sprzedany przez Legię Warszawa do Brighton za blisko cztery mln euro. Od tego czasu Karbownik grał w Anglii, Niemczech czy Grecji, ale żadnego z tych krajów nie podbił. Od sierpnia 2023 r. Karbownik jest zawodnikiem Herthy Berlin, która walczy o powrót do Bundesligi. Wiadomo już, że w tym sezonie się to nie wydarzy, mimo że Hertha wygrała 2:1 z Greuther Furth. Karbownik zaliczył asystę przy golu Michaela Cuisance'a na 2:1, przeprowadzając indywidualną akcję.

Karbownik jednak nie w Bundeslidze. Może zostać na dłużej w Hercie Berlin

W ostatnich tygodniach pojawiały się informacje, że Karbownik może trafić do jednego z klubów Bundesligi. Kontrakt Karbownika z Herthą wygasa z końcem tego sezonu i nie było oznak, że zostanie on przedłużony. Wówczas niemieckie media podawały, że Karbownik miałby dołączyć do Werderu Brema, który jest już pewny utrzymania w Bundeslidze. To już nieaktualne.

Dziennik "Kicker" poinformował, że temat transferu Karbownika do Werderu już nie będzie dłużej procedowany. Jest jednak szansa na to, że Karbownik podpisze nową umowę z Herthą. "Przeprowadzka do Bremy nie wchodzi w grę. Zainteresowanie Werderu, które nasiliło się zimą, znacznie osłabło" - czytamy w artykule.

- To otwarta sytuacja, co dalej z Michałem Karbownikiem. Jesteśmy w kontakcie zarówno z nim, jak i z jego przedstawicielami. Fakt jest taki, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła - powiedział Benjamin Weber, dyrektor sportowy Herthy. Ostatnio "Berliner Zeitung" podawał, że następcą Karbownika w Berlinie ma zostać Austriak David Puczka, który gra w trzeciej lidze włoskiej dla Juventusu Next Gen.

"Hertha od miesięcy rozgląda się za nowym lewym obrońcą. Być może jednak stary obrońca okaże się nowym. Polak przełożył swoje cechy - kontrolę nad piłką, zwinność i dynamikę w grze - na większą regularność i poprawił się również w defensywie" - dodaje "Kicker". Karbownik jest jednak jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy Herthy, więc obie strony muszą się dogadać jeszcze w tym aspekcie.

Karbownik zagrał w 78 meczach w barwach Herthy, w których zanotował sześć asyst. W tym sezonie Karbownik ma trzy asysty po 29 spotkaniach. Jeszcze przed transferem do Herthy Karbownik grał dla Legii Warszawa (2015-2021), Brighton (2020-2023), Olympiakosu Pireus (2021-2022) i Fortuny Dusseldorf (2022-2023).