Powrót na stronę główną

Zarabia ok. 900 tys. euro rocznie. Media: Klub podjął decyzję

Karol Linetty przed trwającym sezonem trafił do Kocaelisporu. Turecka przygoda Polaka może się okazać wyjątkowo krótka. Władze klubu ponoć nie są zainteresowane przedłużeniem wygasającego z końcem czerwca kontraktu pomocnika. O szczegółach donosi turecki portal cagdaskocaeli.com.
Karol Linetty podczas meczu eliminacji Mistrzostw Europy Czechy - Polska w 2023 roku
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Karol Linetty ostatni raz zagrał w reprezentacji Polski w 2023 roku, pomocnik zniknął z radarów przed trwającym sezonem. Polak po blisko dekadzie spędzonej we Włoszech zdecydował się na transfer do Turcji. Wszystko wskazuje na to, że przygoda z Kocaelisporem może się zakończyć po zaledwie roku. 

Zobacz wideo Wielki Mazurek i wielka Jagiellonia. Sokołowski: Skauci zapamiętali piłkarzy

Linetty o krok od odejścia z Kocaelisporu. Turecki klub nie zamierza przedłużać z Polakiem kontraktu 

O sytuacji Linetty’ego donosi turecki portal cagdaskocaeli.com. Z transferem Polaka wiązano spore nadzieje, jednak najprawdopodobniej jego kończący się 30 czerwca kontrakt nie zostanie przedłużony. 

"Doświadczony zawodnik, który nie wniósł oczekiwanego wkładu, nie jest brany pod uwagę w planach na nowy sezon, a strony rozważają rozstanie po zakończeniu sezonu" - donosi portal cagdaskocaeli.com. 

Zobacz też: Jak oni tego nie wygrali?! Wciąż drżą o utrzymanie w Ekstraklasie

Pod tymi względami Linetty nie spełnił oczekiwań 

Turcy donoszą, że klub jest szczególnie niezadowolony z tempa gry zawodnika i jego niewielkiego wpływu na drużynę podczas spotkań. Słaba gra sprawiła, że Linetty w ostatnich tygodniach utracił miejsce w składzie. Otwarty na odejście ma być również sam zawodnik. 

"Decyzja dotycząca rocznej klauzuli opcji w kontrakcie piłkarza, który zarabia około 900 000 euro netto rocznie, została już w dużej mierze podjęta. Zarząd klubu, po ocenie obecnej sytuacji finansowej i wyników zawodnika, nie jest zainteresowany skorzystaniem z opcji. Z drugiej strony doniesienia wskazują, że Karol Linetty jest również otwarty na kontynuowanie kariery w innym zespole po zakończeniu sezonu." - informuje  cagdaskocaeli.com. 

W bieżącym sezonie Karol Linetty zagrał w 28 spotkaniach Kocaelisporu w lidze i pucharach. Jego zespół znajduje się na 11. miejscu w ligowej tabeli.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/11 W którym sporcie używa się takiej piłki?

QUIZ: dopasujesz piłkę do sportu? Tylko 10% osób potrafi to zrobić bez pomyłki. Sprawdź się!
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.