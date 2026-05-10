Zarabia ok. 900 tys. euro rocznie. Media: Klub podjął decyzję

Karol Linetty ostatni raz zagrał w reprezentacji Polski w 2023 roku, pomocnik zniknął z radarów przed trwającym sezonem. Polak po blisko dekadzie spędzonej we Włoszech zdecydował się na transfer do Turcji. Wszystko wskazuje na to, że przygoda z Kocaelisporem może się zakończyć po zaledwie roku.

Linetty o krok od odejścia z Kocaelisporu. Turecki klub nie zamierza przedłużać z Polakiem kontraktu

O sytuacji Linetty’ego donosi turecki portal cagdaskocaeli.com. Z transferem Polaka wiązano spore nadzieje, jednak najprawdopodobniej jego kończący się 30 czerwca kontrakt nie zostanie przedłużony.

"Doświadczony zawodnik, który nie wniósł oczekiwanego wkładu, nie jest brany pod uwagę w planach na nowy sezon, a strony rozważają rozstanie po zakończeniu sezonu" - donosi portal cagdaskocaeli.com.

Pod tymi względami Linetty nie spełnił oczekiwań

Turcy donoszą, że klub jest szczególnie niezadowolony z tempa gry zawodnika i jego niewielkiego wpływu na drużynę podczas spotkań. Słaba gra sprawiła, że Linetty w ostatnich tygodniach utracił miejsce w składzie. Otwarty na odejście ma być również sam zawodnik.

"Decyzja dotycząca rocznej klauzuli opcji w kontrakcie piłkarza, który zarabia około 900 000 euro netto rocznie, została już w dużej mierze podjęta. Zarząd klubu, po ocenie obecnej sytuacji finansowej i wyników zawodnika, nie jest zainteresowany skorzystaniem z opcji. Z drugiej strony doniesienia wskazują, że Karol Linetty jest również otwarty na kontynuowanie kariery w innym zespole po zakończeniu sezonu." - informuje cagdaskocaeli.com.

W bieżącym sezonie Karol Linetty zagrał w 28 spotkaniach Kocaelisporu w lidze i pucharach. Jego zespół znajduje się na 11. miejscu w ligowej tabeli.