Nowe fakty ws. ataku na dom Bednarka. Wiadomo, co mu skradziono

Jan Bednarek został okradziony w Portugalii. Reprezentant Polski udał się w piątek do restauracji ze swoją rodziną, a wieczorem natrafił na złodzieja w swoim mieszkaniu, który groził mu nożem. Z domu zniknęły kosztowności o wartości około 150 tys. euro, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. - Myślę, że reakcja klubu, policji i wszystkich, którzy go wspierali, była taka, jakiej chcieliśmy. Oczywiście, to sprawa osobista. Jan był w klubie w sobotę rano, odbył trening z drużyną, więc czuł się dobrze, mimo trudności po pewnym wieczorze - mówił Francesco Farioli, trener Porto.

Oto co skradziono z domu Bednarka. "Nie zareagował i nie okazał agresji"

Nowe szczegóły ws. włamania do domu Bednarka przekazuje gazeta "Jornal de Noticias". Okazuje się, że w mieszkaniu nie był jeden włamywacz, a była to grupa pięciu osób. W tym gronie było czterech mężczyzn i jedna kobieta, a wszyscy mówili w języku hiszpańskim. Z domu Bednarków zniknęły dwa zegarki, dwie obrączki ślubne oraz bransoletka.

Wspomniane źródło dodaje, że od razu po tym zdarzeniu Porto wysłało swoich pracowników do domu Bednarka, by zapewnić mu niezbędne wsparcie. Świadkiem gróźb była m.in. córka Jana Bednarka.

"Śledczy podejrzewają, że napastnicy obserwowali piłkarza wychodzącego z domu, ale nie spodziewali się, że wróci tak szybko. Jeden z napastników miał wymachiwać dużym nożem i grozić Bednarkowi, który nie zareagował i nie okazał agresji, podobnie jak członkowie jego rodziny" - czytamy w artykule.

Rosjanie napisali, co stało się Bednarkowi. "Zaatakowani przez rabusiów"

O włamaniu do domu Bednarka nie piszą tylko polskie i portugalskie media. Tematem zainteresowali się też dziennikarze w Anglii czy Rosji.

"Byłej gwieździe Premier League grożono nożem podczas napadu. Jan Bednarek i jego rodzina padli ofiarą przerażającego aktu rabunku w ich domu w Portugalii" - napisał brytyjski "Daily Mail".

"Bednarek i jego rodzina zostali okradzeni. Wrócili w piątek z kolacji w restauracji i zostali zaatakowani przez rabusiów. Policja w Porto prowadzi śledztwo, a sprawców nie udało się jeszcze zatrzymać" - dodaje news.sportbox.ru.

Porto zagra jeszcze dwa mecze w tym sezonie, odpowiednio z Avs Futebol Sad (10.05) i Santa Clarą (17.05). Czas pokaże, czy w tych spotkaniach wystąpi Bednarek. Warto zaznaczyć, że Porto zapewniło sobie już mistrzostwo Portugalii w miniony weekend, wygrywając 1:0 z Alverką po trafieniu Bednarka.