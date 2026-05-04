Powrót na stronę główną

Trener z 3. ligi publicznie zwyzywał swoich piłkarzy. "Zejdźcie z boiska. Żenada"

Dzięki remisowi 2:2 z Burton Albion, Leyton Orient zapewnił sobie utrzymanie w angielskiej League One. Zazwyczaj trenerzy reagują na takie wydarzenia z wielką radością, zupełnie inaczej zachował się szkoleniowiec Orient, Richie Wellens. Anglik nie gryzł się w język podczas pomeczowego wywiadu. - Zmarnowałem rok - stwierdził trener.
Richie Wellens
Screen: x.com/SkySportsNews/status/2050839557558489178

Leyton Orient utrzymane w rozgrywkach League One. Londyński zespół w sobotę (2 maja) zremisował 2:2 z Burton Albion. Z ligą pożegnała się drużyna Exeter City, decydująca okazała się strata trzech punktów w starciu z Bradford City. 

Zobacz wideo Żelazny o Mourinho po zachowaniu Prestianniego: Niestety trener, trybuny i klub poszli za swoim piłkarzem

Angielski trener wściekły po utrzymaniu swojego zespołu. "Zmarnowałem rok"

Tuż po meczu cała drużyna Leyton Orient zaczęła świętować na boisku razem z rodzinami. Z euforii szybko ich wybudził trener zespołu, Richie Wellens. Angielski szkoleniowiec prowadzi stołeczną drużynę od 2022 roku. W pomeczowym wywiadzie Wellens nie szczędził obraźliwych epitetów skierowanych w stronę własnych zawodników. Trener stwierdził, że piłkarze zmarnowali rok z życia jego i kibiców

- Byliśmy bardzo blisko spadku, więc powiedziałem im, żeby bili brawo kibicom, bo na to zasłużyli. Płacili pieniądze przez cały sezon, żeby przychodzić i oglądać nas u siebie i na wyjeździe, zasługują na brawa. Ale nie świętujcie z rodziną. Zejdźcie z boiska. To był żenujący sezon. Zbyt wielu zawodników zmarnowało 10 miesięcy swojej kariery. Ja zmarnowałem tylko jeden rok mojej kariery menedżerskiej. Zmarnowali też czas kibiców. Daliśmy im za mało dobrych dni - grzmiał Richie Wellens. 

Zobacz też: Oto co Cash zrobił w 96. minucie meczu z Tottenhamem. Oceny mówią wszystko

"Żaden z naszych zawodników nie ogląda meczu"

Wellens zarzucił również swoim piłkarzom, że nie chcą się uczyć od najlepszych. Jako przykład podał niedawny mecz FA Cup, między Manchesterem City a Southampton. Zdaniem szkoleniowca jego zawodnicy byli zupełnie niezainteresowani ważnym spotkaniem. 

- Patrzę wstecz i widzę, że żaden z naszych zawodników nie ogląda meczu. Siedzą w telefonach, robią różne rzeczy. Jak można nie oglądać elity i nie uczyć się od najlepszych? Są zawodnicy, którym kończą się kontrakty i którzy w tej chwili prawdopodobnie nie dostaną nowego za te same pieniądze - relacjonował wściekły Anglik. 

W rozgrywkach Leaguen One triumfował Lincoln, z aż dwunastoma punktami przewagi nad drugim Cardiff. 9 maja rozpoczną się baraże o awans do Championship. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/11 W którym sporcie używa się takiej piłki?

QUIZ: dopasujesz piłkę do sportu? Tylko 10% osób potrafi to zrobić bez pomyłki. Sprawdź się!
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.