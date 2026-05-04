Leyton Orient utrzymane w rozgrywkach League One. Londyński zespół w sobotę (2 maja) zremisował 2:2 z Burton Albion. Z ligą pożegnała się drużyna Exeter City, decydująca okazała się strata trzech punktów w starciu z Bradford City.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny o Mourinho po zachowaniu Prestianniego: Niestety trener, trybuny i klub poszli za swoim piłkarzem

Angielski trener wściekły po utrzymaniu swojego zespołu. "Zmarnowałem rok"

Tuż po meczu cała drużyna Leyton Orient zaczęła świętować na boisku razem z rodzinami. Z euforii szybko ich wybudził trener zespołu, Richie Wellens. Angielski szkoleniowiec prowadzi stołeczną drużynę od 2022 roku. W pomeczowym wywiadzie Wellens nie szczędził obraźliwych epitetów skierowanych w stronę własnych zawodników. Trener stwierdził, że piłkarze zmarnowali rok z życia jego i kibiców.

- Byliśmy bardzo blisko spadku, więc powiedziałem im, żeby bili brawo kibicom, bo na to zasłużyli. Płacili pieniądze przez cały sezon, żeby przychodzić i oglądać nas u siebie i na wyjeździe, zasługują na brawa. Ale nie świętujcie z rodziną. Zejdźcie z boiska. To był żenujący sezon. Zbyt wielu zawodników zmarnowało 10 miesięcy swojej kariery. Ja zmarnowałem tylko jeden rok mojej kariery menedżerskiej. Zmarnowali też czas kibiców. Daliśmy im za mało dobrych dni - grzmiał Richie Wellens.

Zobacz też: Oto co Cash zrobił w 96. minucie meczu z Tottenhamem. Oceny mówią wszystko

"Żaden z naszych zawodników nie ogląda meczu"

Wellens zarzucił również swoim piłkarzom, że nie chcą się uczyć od najlepszych. Jako przykład podał niedawny mecz FA Cup, między Manchesterem City a Southampton. Zdaniem szkoleniowca jego zawodnicy byli zupełnie niezainteresowani ważnym spotkaniem.

- Patrzę wstecz i widzę, że żaden z naszych zawodników nie ogląda meczu. Siedzą w telefonach, robią różne rzeczy. Jak można nie oglądać elity i nie uczyć się od najlepszych? Są zawodnicy, którym kończą się kontrakty i którzy w tej chwili prawdopodobnie nie dostaną nowego za te same pieniądze - relacjonował wściekły Anglik.

W rozgrywkach Leaguen One triumfował Lincoln, z aż dwunastoma punktami przewagi nad drugim Cardiff. 9 maja rozpoczną się baraże o awans do Championship.