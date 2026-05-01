Piątek błysnął w ćwierćfinale pucharu! Polak w roli głównej

W Katarze trwają ćwierćfinały krajowego pucharu. Al-Duhail pokonało Al Arabi 4:0, dwa gole dla gospodarzy zdobył Krzysztof Piątek. Nasz napastnik wyszedł w pierwszym składzie, w 71. minucie został zmieniony przez Adila Boulbina.

Zobacz wideo Wielki Mazurek i wielka Jagiellonia. Sokołowski: Skauci zapamiętali piłkarzy

Kapitalny mecz Piątka w Pucharze Kataru

Ćwierćfinałowe spotkanie rozpoczęło się w piątek, 1 maja o godzinie 16:15, na stadionie Abdullah bin Khalifa Stadium w Dosze. Krzysztof Piątek zaczął strzelanie już w 8. minucie, Polak pewnym, płaskim strzałem pokonał bramkarza gości. Na drugą bramkę byłego zawodnika m.in. AC. Milanu nie trzeba było długo czekać. Napastnik podwyższył wynik meczu na 2:0, w 18. minucie gry. Piątek spędził na murawie 71 minut.

- Al-Duhail obejmuje prowadzenie 1:0 nad Al-Arabi dzięki bramce Krzysztofa Piątka w 8. minucie - napisała na portalu X po trafieniu Piątka katarska telewizja.

Zobacz też: Polski trener dostanie pracę za granicą? Mówi o tym otwarcie

Dla Piątka to przełamanie po dłuższej przerwie

Krzysztof Piątek ostatni raz trafił do siatki 17 marca, zdobył wówczas gola w wygranym przez Al-Duhail 3:1 spotkaniu z Shamal. Polski napastnik znajduje się w czołówce klasyfikacji strzelców ligi katarskiej, jest na 5. miejscu z 9 trafieniami, do prowadzącego Rogera Guedesa traci jednak aż 12 bramek, o cztery gole lepszy od Polaka jest słynny Roberto Firmino. W lidze Al-Duhail plasuje się na piątej lokacie.

Być może powrót do dobrej formy pozwoli znaleźć się Piątkowi w składzie reprezentacji Polski na czerwcowe zgrupowanie. Nasz zespół w związku z brakiem awansu na mundial czekają wyłącznie spotkania towarzyskie. Piątek w barażach zagrał jedną minutę, w przegranym 2:3 finale ze Szwecją.