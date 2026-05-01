Gigantyczna afera w topowej lidze. Mogą unieważnić 133 mecze

W Holandii wybuchło gigantyczne zamieszanie, spowodowane protestem złożonym przez NAC Breda. Klub jest poważnie zagrożony spadkiem z Eredevisie, w związku z czym spróbował podjąć działania drogą prawną. Po przegranym 0:6 meczu z Go Ahead Eagles, zwrócono uwagę na występ w barwach rywali zawodnika, którego nie powinno być na boisku.

Zobacz wideo Żelazny o Mourinho po zachowaniu Prestianniego: Niestety trener, trybuny i klub poszli za swoim piłkarzem

Afera paszportowa w Holandii

Sytuacja dotyczy zawodnika Go Ahead Eagles, Deana Jamesa. Boczny obrońca przyszedł na świat w Holandii, od dłuższego czasu legitymuje się jednak indonezyjskim paszportem, w praktyce oznacza to konieczność posiadania pozwolenia na pracę. 26-latek nie miał takiego dokumentu, stąd pojawiła się skarga Bredy.

"Ta sprawa nie dotyczy sentymentów, ale prostej zasady. Wystawienie nieuprawnionego zawodnika. Go Ahead wystawił nieuprawnionego zawodnika. Standardowa zasada KNVB stanowi, że mecz jest następnie powtarzany. Powód nieuprawnienia nie ma znaczenia" - tak protest argumentował Prawnik NAC, Tim Wilms, cytowany przez "De Telegraaf".

Zobacz też: Mourinho ogłasza ws. Realu Madryt. "Gwarantuję"

Sprawa NAC Breda to wierzchołek góry lodowej. Może dojść do unieważnienia wyników nawet 133 meczów

Protest NAC Breda może wywołać spore konsekwencje dla całej ligi. Głos ws. zabrał prawnik holenderskiej federacji, Michiel Van Dijk. Jego zdaniem problemy paszportowe dotyczą aż jedenastu zawodników Eredevisie, a to może oznaczać możliwe unieważnienie nawet 133 meczów.

"Sprawa paszportowa dotyczy 11 zawodników Eredivisie z 8 klubów i ma wpływ na 133 mecze Eredivisie. Dotyczy również 6 zawodników Eerste Divisie, co ma wpływ na 104 mecze w Eerste Divisie. Dotyczy to również 5 zawodniczek z żeńskiej Eredivisie. Komisja rozgrywek musi również brać pod uwagę interesy ogółu. Chodzi o dokończenie rozgrywek i ich uczciwość. KNVB chce zapobiec efektowi kuli śnieżnej, lawinie postępowań sądowych. Telstar, Volendam i Excelsior oświadczyli w liście, że zamierzają wszcząć postępowanie uproszczone, jeśli wniosek NAC zostanie rozpatrzony pozytywnie. TOP Oss korzysta z wpływów NAC" - powiedział Van Dijk, cytowany przez "De Telegraaf".

Van Dijk podkreślał również, że powyższa sytuacja może nieść poważne konsekwencje dla rozgrywek. Istnieje ryzyko, nawet niedokończenia ligi.

"Są w końcowej fazie. Harmonogram jest już pod ogromną presją. Jeśli więcej klubów wniesie pozew sądowy, żadna z męskich lig nie zostanie ukończona. Baraże są już zaplanowane, a w europejskich rozgrywkach obowiązują sztywne terminy. Przedłużenia nie są możliwe. I wreszcie: mecze muszą być rozgrywane na boisku, a nie w sądzie" - podkreśla Van Dijk.

Wyrok ma zostać ogłoszony w poniedziałek, 4 maja o godzinie 12.00.