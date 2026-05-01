Powrót na stronę główną

Gigantyczna afera w topowej lidze. Mogą unieważnić 133 mecze

Skandaliczne doniesienia z Holandii. Wszystko rozpoczęło się od złożenie protestu przez NAC Breda. Zagrożony spadkiem zespół przegrał 0:6 z Go Ahead Eagles, a w zespole rywali miał wystąpić nieuprawniony, ze względów paszportowych zawodnik. Sprawa może okazać się wierzchołkiem góry lodowej dla całej ligi. Unieważnione mogą zostać aż 133 spotkania.
NAC Breda
W Holandii wybuchło gigantyczne zamieszanie, spowodowane protestem złożonym przez NAC Breda. Klub jest poważnie zagrożony spadkiem z Eredevisie, w związku z czym spróbował podjąć działania drogą prawną. Po przegranym 0:6 meczu z Go Ahead Eagles, zwrócono uwagę na występ w barwach rywali zawodnika, którego nie powinno być na boisku. 

Afera paszportowa w Holandii 

Sytuacja dotyczy zawodnika Go Ahead Eagles, Deana Jamesa. Boczny obrońca przyszedł na świat w Holandii, od dłuższego czasu legitymuje się jednak indonezyjskim paszportem, w praktyce oznacza to konieczność posiadania pozwolenia na pracę. 26-latek nie miał takiego dokumentu, stąd pojawiła się skarga Bredy. 

"Ta sprawa nie dotyczy sentymentów, ale prostej zasady. Wystawienie nieuprawnionego zawodnika. Go Ahead wystawił nieuprawnionego zawodnika. Standardowa zasada KNVB stanowi, że mecz jest następnie powtarzany. Powód nieuprawnienia nie ma znaczenia" - tak protest argumentował Prawnik NAC, Tim Wilms, cytowany przez "De Telegraaf".

Sprawa NAC Breda to wierzchołek góry lodowej. Może dojść do unieważnienia wyników nawet 133 meczów 

Protest NAC Breda może wywołać spore konsekwencje dla całej ligi. Głos ws. zabrał prawnik holenderskiej federacji, Michiel Van Dijk. Jego zdaniem problemy paszportowe dotyczą aż jedenastu zawodników Eredevisie, a to może oznaczać możliwe unieważnienie nawet 133 meczów

"Sprawa paszportowa dotyczy 11 zawodników Eredivisie z 8 klubów i ma wpływ na 133 mecze Eredivisie. Dotyczy również 6 zawodników Eerste Divisie, co ma wpływ na 104 mecze w Eerste Divisie. Dotyczy to również 5 zawodniczek z żeńskiej Eredivisie. Komisja rozgrywek musi również brać pod uwagę interesy ogółu. Chodzi o dokończenie rozgrywek i ich uczciwość. KNVB chce zapobiec efektowi kuli śnieżnej, lawinie postępowań sądowych. Telstar, Volendam i Excelsior oświadczyli w liście, że zamierzają wszcząć postępowanie uproszczone, jeśli wniosek NAC zostanie rozpatrzony pozytywnie. TOP Oss korzysta z wpływów NAC" - powiedział Van Dijk, cytowany przez "De Telegraaf".

Van Dijk podkreślał również, że powyższa sytuacja może nieść poważne konsekwencje dla rozgrywek. Istnieje ryzyko, nawet niedokończenia ligi. 

"Są w końcowej fazie. Harmonogram jest już pod ogromną presją. Jeśli więcej klubów wniesie pozew sądowy, żadna z męskich lig nie zostanie ukończona. Baraże są już zaplanowane, a w europejskich rozgrywkach obowiązują sztywne terminy. Przedłużenia nie są możliwe. I wreszcie: mecze muszą być rozgrywane na boisku, a nie w sądzie" - podkreśla Van Dijk. 

Wyrok ma zostać ogłoszony w poniedziałek, 4 maja o godzinie 12.00.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.