Porto nie ma żadnych wątpliwości! Potężna oferta dla Pietuszewskiego

Oskar Pietuszewski zaliczył kapitalne wejście do zespołu FC Porto. W 13 spotkaniach w lidze portugalskiej polski skrzydłowy zanotował trzy gole, do których dołożył dwa trafienia. Łącznie w barwach Smoków rozegrał 15 meczów. Po zaledwie kilku miesiącach władze zespołu z Estadio do Dragao są przekonane do przedłużenia umowy z nastoletnim skrzydłowym.

Porto przedłuży kontrakt z Pietuszewskim

Portugalska gazeta "A Bola" donosi, że FC Porto ma przedłużyć kontrakt z Oskarem Pietuszewskim. Władze giganta będą mogły przejść do działania 20 maja, skrzydłowy skończy wówczas 18 lat, a to otwiera nowe możliwości kontraktowe. Przepisy FIFA pozwalają na zawieranie umów maksymalnie na trzy lata. Teraz współpraca z Pietuszewskim ma zostać przedłużona o kolejne dwa lata, do 2031 roku.

"Gdy tylko były zawodnik Jagiellonii osiągnie pełnoletność 20 maja, FC Porto natychmiast uruchomi nową umowę z Pietuszewskim w administracji rozgrywek"- informuje "A Bola".

W umowie ma znaleźć się gigantyczna klauzula

Obecna klauzula w kontrakcie Pietuszewskiego wynosi 60 milionów euro. Według nieoficjalnych informacji władze Porto będą chciały ją podnieść do 80 milionów, takie działanie będzie się wiązało z podwyżką dla polskiego skrzydłowego.

"W późniejszym terminie powinna również uwzględniać rewizję klauzuli odstępnego. Obecnie jest ona ustalona na 60 mln euro. Władze Porto będą musiały dojść do porozumienia z zawodnikiem i jego przedstawicielami, co będzie wiązało się również z podwyżką wynagrodzenia" - podkreślają Portugalczycy.

Oskar Pietuszewski oficjalnie podpisał kontrakt z FC Porto 7 stycznia 2026 roku. Smoki zapłaciły za transfer około 10 milionów euro. Świetna gra w barwach portugalskiego giganta pozwoliła trafić skrzydłowemu do pierwszej reprezentacji Polski.