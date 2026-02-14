Problemy zdrowotne Mourinho. Legendarny trener nagle trafił do szpitala

We wrześniu 2025 roku Jose Mourinho po 22 latach pracy poza Portugalią wrócił do ojczyzny, obejmując Benficę Lizbona, którą poprzednio prowadził ćwierć wieku temu.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia na dnie. Kosecki nie wytrzymał: Panowie piłkarze, nie przychodźcie do tego klubu

Benfica Mourinho rozpędza się. W pamięć kibiców zapadł szczególnie wielki triumf z Realem Madryt

Benfica prowadzona przez Jose Mourinho w ostatnim czasie w końcu zaczyna przypominać zespół, który może spełnić wielkie oczekiwania fanów z Lizbony. Szczególne wrażenie robi wywalczony w wielkim stylu awans do 1/16 finału Ligi Mistrzów. Portugalczycy potrzebowali dwubramkowego zwycięstwa z Realem Madryt. Publiczność na Estadio da Luz oszalała po golu zdobytym w ostatniej akcji meczu przez bramkarza, Anatolija Trubina.

Drużyna ze stolicy równie dobrze radzi sobie w ostatnim czasie w lidze portugalskiej. W piątek podopieczni Mourinho mierzyli się na wyjeździe z Santa Clarą, przed spotkaniem u słynnego trenera pojawiły się problemy zdrowotne.

Zobacz też: Tego jeszcze nie grali! Gwiazdor nie ma wstępu do nowego klubu

Mourinho trafił do szpitala. Wiemy, co ze zdrowiem słynnego trenera

Jose Mourinho musiał udać się do szpitala w Ponta Delgada przed meczem Santa Clara-Benfica. Record przekazał, że od czwartku Portugalczyk zmagał się z bólem ucha. Stan zdrowia słynnego trenera się nie poprawiał w związku z czym w piątkowy poranek, 13 lutego Mourinho trafił do szpitala Hospital do Divino Espírito Santo w Ponta Delgada na wyspie São Miguel. Szkoleniowcowi Benfici szybko udzielono pomocy medycznej. Po opanowaniu sytuacji trener natychmiast dołączył do swojego zespołu, który poprowadził do ligowego zwycięstwa 2:1 z Santa Clarą.

Benfica w tym sezonie ligi portugalskiej nie przegrała jeszcze meczu, zanotowała 15 zwycięstw i 7 remisów. W tabeli podopieczni Mourinho znajdują się na trzecim miejscu, mają tyle samo punktów co Sporting. Tracą 4 oczka do liderującego w stawce zespołu FC Porto.