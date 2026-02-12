127 meczów, 111 goli i 22 asysty - to liczby Cristiano Ronaldo od momentu transferu do saudyjskiego Al-Nassr. Portugalczyk gra w Arabii Saudyjskiej przez trzy lata i do tej pory nie zdobył ani jednego trofeum. Ostatnio Ronaldo zbuntował się przeciwko Publicznemu Funduszowi Inwestycyjnemu (PIF), ponieważ widzi, jak jego klub jest zarządzany, a bardziej faworyzowany jest Al-Hilal. Ostatnio Ronaldo nie zagrał w meczach z Al-Riyadh i Al-Ittihad. Poza tym w Al-Nassr są opóźnienia w wypłatach wynagrodzeń. To stawia klubową przyszłość Ronaldo pod znakiem zapytania.

To ma być nowy klub Cristiano Ronaldo. Wielki powrót po latach

Media w Europie i w Arabii Saudyjskiej podają, że potencjalnym następcą Ronaldo w Al-Nassr ma zostać Mohamed Salah z Liverpoolu. Co prawda żądania Ronaldo ostatnio zostały spełnione i bunt piłkarza się zakończył, ale to nie sprawia, że nie ma transferowych plotek na jego temat.

Serwis givemesport.com uważa, że Ronaldo ma wrócić do Sportingu CP, a więc do klubu, w którym zaczynał swoją seniorską karierę. Byłby to wielki powrót Cristiano po 23 latach przerwy. Ronaldo grał dla Sportingu w latach 1997-2003 (tam strzelił pięć goli i zanotował sześć asyst w 31 meczach), a latem 2003 r. przeniósł się do Manchesteru United za 19 mln euro.

"Od Lizbonu do legendy, a potem powrót do Lizbony. Jeśli to jest ostatni taniec, to bardzo poetycki", "wróci tam, gdzie wszystko się zaczęło", "nikt nie będzie zaskoczony", "świetny ruch", "mam nadzieję, że to prawda" - pisali internauci w komentarzach w mediach społecznościowych.

Aktualnie Sporting jest wiceliderem ligi portugalskiej z 52 punktami i traci cztery do prowadzącego FC Porto. Poza tym zespół Rui Borgesa jest w półfinale Pucharu Portugalii i zagra w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Ostatnio Sporting zarobił ponad 130 mln euro na sprzedaży zawodników, w tym blisko 67 mln euro na odejściu Viktora Gyokeresa do Arsenalu. Następcą Gyokeresa został Luis Suarez, za którego Sporting zapłacił 22,2 mln euro. Do tej pory Kolumbijczyk strzelił 26 goli w 35 meczach.

Ronaldo ma ważny kontrakt z Al-Nassr do czerwca 2027 r., a medialne doniesienia jasno wskazują na to, że przyszły sezon będzie ostatnim dla Portugalczyka.