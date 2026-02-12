Powrót na stronę główną

Sensacyjne wieści ws. Ronaldo! Media: Już wybrał nowy klub. I to w Europie

Ostatnio Cristiano Ronaldo prowadził bunt wobec działań Publicznego Funduszu Inwestycyjnego (PIF), który miał faworyzować Al-Hilal kosztem innych zespołów na rynku transferowym. Co prawda bunt Ronaldo się skończył, ale media podają, że wkrótce Portugalczyk ma zmienić klub. Byłby to wielki powrót po ponad 20 latach przerwy.
SOCCER-SAUDI-KHL-NSR/
Fot. REUTERS/Hamad I Mohammed

127 meczów, 111 goli i 22 asysty - to liczby Cristiano Ronaldo od momentu transferu do saudyjskiego Al-Nassr. Portugalczyk gra w Arabii Saudyjskiej przez trzy lata i do tej pory nie zdobył ani jednego trofeum. Ostatnio Ronaldo zbuntował się przeciwko Publicznemu Funduszowi Inwestycyjnemu (PIF), ponieważ widzi, jak jego klub jest zarządzany, a bardziej faworyzowany jest Al-Hilal. Ostatnio Ronaldo nie zagrał w meczach z Al-Riyadh i Al-Ittihad. Poza tym w Al-Nassr są opóźnienia w wypłatach wynagrodzeń. To stawia klubową przyszłość Ronaldo pod znakiem zapytania.

Zobacz wideo Kosecki mocno do Papszuna: Wiemy, że jesteś szefem, ale idź i zobacz młodzież Legii

To ma być nowy klub Cristiano Ronaldo. Wielki powrót po latach

Media w Europie i w Arabii Saudyjskiej podają, że potencjalnym następcą Ronaldo w Al-Nassr ma zostać Mohamed Salah z Liverpoolu. Co prawda żądania Ronaldo ostatnio zostały spełnione i bunt piłkarza się zakończył, ale to nie sprawia, że nie ma transferowych plotek na jego temat.

Serwis givemesport.com uważa, że Ronaldo ma wrócić do Sportingu CP, a więc do klubu, w którym zaczynał swoją seniorską karierę. Byłby to wielki powrót Cristiano po 23 latach przerwy. Ronaldo grał dla Sportingu w latach 1997-2003 (tam strzelił pięć goli i zanotował sześć asyst w 31 meczach), a latem 2003 r. przeniósł się do Manchesteru United za 19 mln euro.

"Od Lizbonu do legendy, a potem powrót do Lizbony. Jeśli to jest ostatni taniec, to bardzo poetycki", "wróci tam, gdzie wszystko się zaczęło", "nikt nie będzie zaskoczony", "świetny ruch", "mam nadzieję, że to prawda" - pisali internauci w komentarzach w mediach społecznościowych.

Zobacz też: Hiszpanie od rana trąbią ws. Lewandowskiego. Ból głowy Flicka

Aktualnie Sporting jest wiceliderem ligi portugalskiej z 52 punktami i traci cztery do prowadzącego FC Porto. Poza tym zespół Rui Borgesa jest w półfinale Pucharu Portugalii i zagra w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Ostatnio Sporting zarobił ponad 130 mln euro na sprzedaży zawodników, w tym blisko 67 mln euro na odejściu Viktora Gyokeresa do Arsenalu. Następcą Gyokeresa został Luis Suarez, za którego Sporting zapłacił 22,2 mln euro. Do tej pory Kolumbijczyk strzelił 26 goli w 35 meczach.

Ronaldo ma ważny kontrakt z Al-Nassr do czerwca 2027 r., a medialne doniesienia jasno wskazują na to, że przyszły sezon będzie ostatnim dla Portugalczyka.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Im jesteś starszy, tym masz większe szanse na sukces w tym quizie. Chyba, że lubisz piłkę nożną...