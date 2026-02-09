Powrót na stronę główną

Ale nastrzelali! Gole Polaków w jednym meczu. Debiut marzenie

O jednym z nich nieco zapomniano, o drugim niedawno pisano, że zrobił błąd, przeprowadzając się do Turcji. Dziś o obu mówi się dobrze. Zarówno Kacper Kozłowski (Gaziantep FK), jak i Adrian Benedyczak (Kasimpasa SK) wpisali się na listę strzelców w "polskim" spotkaniu w Turcji. Z ligowego zwycięstwa cieszył się Kozłowski.
Adrian Benedyczak i Kacper Kozłowski
Kacper Kozłowski przebojem wdarł się do poważnego futbolu. Od Euro w 2021 roku, podczas którego wielką szansę dał mu Paulo Sousa, minęło już jednak sporo czasu. 22-latek od lipca 2024 roku próbuje odbudować swoją pozycję w rozgrywkach Super Lig. Tam też, z podobną nadzieją, trafił wypożyczony z Parmy Adrian Benedyczak. W spotkaniu 21. kolejki obaj Polacy strzelili po golu. 

Kozłowski lepszy w "polskim" meczu Super Lig

Strzelanie w pojedynku Gaziantep - Kasimpasa rozpoczął Adrian Benedyczak. W 16. minucie 25-latek wykorzystał zawahanie obrońców, a konkretniej złe podanie głową jednego z nich do bramkarza. Były snajper Parmy nie mógł nie wykorzystać takiego prezentu i pewnie wykorzystał swoją szansę w debiucie w tureckiej lidze. 

Jeszcze przed przerwą, zaledwie 8 minut po Benedyczaku, na listę strzelców wpisał się Kacper Kozłowski. Wykorzystał zgranie Mohameda Bayo w polu karnym i z dużą pewnością siebie pokonał golkipera Kasimpasy. To było czwarte trafienie byłego zawodnika Brighton w obecnej kampanii w Turcji. 

W 36. minucie, za sprawą trafienia Bayo, drużyna Kozłowskiego wyszła na prowadzenie 2:1, którego już nie oddała do końca. Mimo tego, że od 42. minuty musiała radzić sobie bez ukaranego czerwoną kartką Drissa Camary. 

Obaj Polacy nie dograli do końca pojedynku. W 75. minucie z placu gry zszedł Kacper Kozłowski, po upływie dwóch kolejnych minut do szatni udał się Adrian Benedyczak. 

W tabeli Super Lig Gaziantep Kozłowskiego umocniło się na 8. miejscu w tabeli. Z kolei Kasimpasę Benedyczaka czeka heroiczna walka o pozostanie w tureckiej Super Lig. Aktualnie zajmują miejsce w strefie spadkowej (16.), tracąc do bezpiecznej pozycji 2 punkty. 

