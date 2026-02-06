Wszystko jasne ws. Cristiano Ronaldo. Portugalczyk podjął decyzję

Cristiano Ronaldo rozpoczął bunt na początku lutego i nie zagrał w spotkaniu ligowym z Al-Riyadh (1:0). Zdaniem słynnego Portugalczyka Publiczny Fundusz Inwestycyjny, który zarządza kilkoma klubami Saudi Pro League, w tym m.in. Al-Nassr, Al-Ittihad i Al-Hilal, faworyzuje tę ostatnią drużynę. Oliwy do ognia dolał transfer Karima Benzemy, który przeszedł właśnie z Al-Ittihad do Al-Hilal, wzmacniając lidera rozgrywek. Do tego doszły problemy z płynnością finansową, co zaowocowało opóźnieniem w wypłacaniu pensji - informował "A Bola".

"Cristiano Ronaldo poczeka na rozwiązanie sytuacji przed powrotem do gry. Jeśli stanie się to na czas, będzie dostępny dla Jorge Jesusa w najbliższy piątek, a konkretnie w meczu z Al-Ittihad, prowadzonym przez Sergio Conceição. Jeśli pensje nie zostaną wypłacone, Portugalczyk będzie kontynuować bojkot. W tej chwili jest to rzeczywiście najbardziej prawdopodobny scenariusz" - pisali dziennikarze.

Ronaldo nie zagra z Al-Ittihad

I najwyraźniej mieli rację. Cristiano Ronaldo nie znalazł się w kadrze meczowej na piątkowe spotkanie i nie wesprze swoich kolegów w konfrontacji z zespołem, którego barw bronią m.in. Fabinho, Moussa Diaby czy Youssey En-Nesyri. Na szpicy wystąpi Joao Felix oraz Angelo Gabriel.

Saudyjskie media informują, że bunt Cristiano Ronaldo może doprowadzić do przedwczesnego zerwania kontraktu. Ten wygaśnie w czerwcu 2027 roku. Już wcześniej część dziennikarzy donosiła, że 41-letni Portugalczyk może chcieć wcześniej opuścić Arabię Saudyjską i wrócić do Europy lub przenieść się do amerykańskiej MLS.

Al-Nassr walczy o mistrzostwo

Al-Nassr przed startem 21. kolejki zajmowało 2. miejsce, ale w czwartek straciło tę lokatę na rzecz Al-Ahli Dżudda. Do minięcia tego zespołu wystarczy punkt w meczu z Al-Ittihad, ale tu chodzi o mistrzostwo. Al-Hilal ma obecnie cztery punkty więcej.