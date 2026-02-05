Powrót na stronę główną

Kosmiczny debiut Benzemy! To, co zrobił w 31. minucie, przejdzie do historii

Karim Benzema zmienił zimą klub wewnątrz Saudi Pro League, utytułowany napastnik trafił z Al-Ittidad do Al-Hilal FC. Nowy zespół może być zadowolony z Francuza od samego początku. Benzema zdobył hat-tricka w wygranym 6:0 spotkaniu z Al-Okhdood, napastnik trzykrotnie pokonał bramkarza rywali, w zaledwie 33 minuty.
Karim Benzema
Screenshot: https://x.com/thmanyahsports

Karim Benzema był bohaterem najgłośniejszego zimowego transferu wewnątrz Saudi Pro League. Legenda Realu Madryt trafiła z Al-Ittidad do Al-Hilal FC. Taki ruch wywołał sporo kontrowersji, sprzeciw wobec transferu miał wyrazić Cristiano Ronaldo, chodzi o tworzenie niezdrowej konkurencji wewnatrz rozgrywek. Finalnie Benzema zmienił barwy, a jego nowy klub może być od samego początku zadowolony z takiego obrotu spraw. 

Zobacz wideo Kosecki pomógł w transferze byłego piłkarza Legii: Praktycznie sam przeprowadziłem tę transakcję

Tak Benzema zadebiutował w nowym klubie. Hat-trick w 33 minuty 

Karim Benzema w wielkim stylu przedstawił się kibicom swojego nowego klubu. Francuz w pierwszym składzie rozpoczął rywalizację z Al Okhdood i od samego początku zaczął cieszyć nowych kibiców golami. W zaledwie 33 minuty skompletował hat-tricka. Strzelanie rozpoczął w 31. minucie, gdy trafił do siatki po uderzeniu piętą! Drugiego gola zdobył po przerwie, po równo godzinie gry, hat-tricka spuentował zaledwie 4 minuty później. Mało tego, w 70. minucie dorzucił jeszcze asystę. 

Karim Benzema opuścił murawę w 72. minucie gry, został zmieniony przez Sultana Mandasha. Al Hilal wygrało z Al Okhdood 6:0. Nowy klubu Francuza przewodzi ligowej tabeli Saudi Pro League z trzema punktami przewagi nad drugim Al Ahli. 

Zobacz też: Borek wskazał: Oto najlepszy polski piłkarz

Transfer Karima Benzemy został oficjalnie ogłoszony 2 lutego. Francuz trafił do ligi arabskiej wraz z początkiem sezonu 2023/2024, po spędzeniu kilkunastu lat w Realu Madryt. W Al-Ittihad grał przez 2,5 roku. 

Teraz przed Al Hilal rywalizacja w azjatyckiej Lidze Mistrzów. Arabski zespół zmierzy się z Al-Ahli Dubai, z Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 9 lutego. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Im jesteś starszy, tym masz większe szanse na sukces w tym quizie. Chyba, że lubisz piłkę nożną...