Kosmiczny debiut Benzemy! To, co zrobił w 31. minucie, przejdzie do historii

Karim Benzema był bohaterem najgłośniejszego zimowego transferu wewnątrz Saudi Pro League. Legenda Realu Madryt trafiła z Al-Ittidad do Al-Hilal FC. Taki ruch wywołał sporo kontrowersji, sprzeciw wobec transferu miał wyrazić Cristiano Ronaldo, chodzi o tworzenie niezdrowej konkurencji wewnatrz rozgrywek. Finalnie Benzema zmienił barwy, a jego nowy klub może być od samego początku zadowolony z takiego obrotu spraw.

Tak Benzema zadebiutował w nowym klubie. Hat-trick w 33 minuty

Karim Benzema w wielkim stylu przedstawił się kibicom swojego nowego klubu. Francuz w pierwszym składzie rozpoczął rywalizację z Al Okhdood i od samego początku zaczął cieszyć nowych kibiców golami. W zaledwie 33 minuty skompletował hat-tricka. Strzelanie rozpoczął w 31. minucie, gdy trafił do siatki po uderzeniu piętą! Drugiego gola zdobył po przerwie, po równo godzinie gry, hat-tricka spuentował zaledwie 4 minuty później. Mało tego, w 70. minucie dorzucił jeszcze asystę.

Karim Benzema opuścił murawę w 72. minucie gry, został zmieniony przez Sultana Mandasha. Al Hilal wygrało z Al Okhdood 6:0. Nowy klubu Francuza przewodzi ligowej tabeli Saudi Pro League z trzema punktami przewagi nad drugim Al Ahli.

Transfer Karima Benzemy został oficjalnie ogłoszony 2 lutego. Francuz trafił do ligi arabskiej wraz z początkiem sezonu 2023/2024, po spędzeniu kilkunastu lat w Realu Madryt. W Al-Ittihad grał przez 2,5 roku.

Teraz przed Al Hilal rywalizacja w azjatyckiej Lidze Mistrzów. Arabski zespół zmierzy się z Al-Ahli Dubai, z Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 9 lutego.