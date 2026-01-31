Najnowsze wieści ws. buntu Benzemy. Szokujące szczegóły wyszły na jaw

Karim Benzema przez lata zachwycał na europejskich boiskach w barwach Lyonu i Realu Madryt. W 2023 roku 35-letni wówczas napastnik postanowił wykrzesać ze swojej kariery finansowe maksimum i przeniósł się do saudyjskiego Al-Ittihad. Tam otrzymał gwiazdorski kontrakt. Według nieoficjalnych źródeł zarabia ponad 100 milionów euro rocznie! Umowa obowiązuje do czerwca 2026 roku i nie wiadomo, czy zostanie przedłużona.

Bunt Benzemy. Takie warunki mu zaproponowano

Al-Ittihad w czwartek rozgrywało spotkanie 19. kolejki z Al-Fateh. Dzień wcześniej piłkarz otrzymał ofertę nowej umowy, którą uznał za "upokarzającą" i "przekreślającą cały jego dorobek w tym klubie". W rezultacie zbuntował się i poprosił, by nie brać go pod uwagę przy okazji najbliższego pojedynku. W kadrze meczowej ma go zabraknąć również 1 lutego w straciu z Al-Najmą.

Szczegóły propozycji ujawnił dziennik "L'Equipe". Według tego źródła Benzema przez ostatnie pół roku miałby grać za darmo, ale uzyskałby 100 procent praw do własnego wizerunku. Potwierdził to Fabrizio Romano.

"Karim Benzema wciąż nie planuje powrotu do kadry meczowej, podczas gdy nowa umowa Al-Ittihad obejmuje jedynie prawa do wizerunku" - ogłosił Fabrizio Romano.

Conceicao nabrał wody w usta ws. Benzemy

Trenerem Al-Ittihad jest obecnie Sergio Conceicao. Portugalczyk nie chciał komentować zamieszania i błyskawicznie zmienił temat.

- Mogę powiedzieć, że Karim, który strzelił 13 goli w 17 meczach pod moją wodzą, jest doskonałym profesjonalistą, fantastycznym piłkarzem, którego z dumą trenuję - podkreślił w czwartek na konferencji prasowej po meczu z Al-Fateh (2:2). - Muszę jednak powiedzieć, że dziś drużyna zagrała wyjątkowo dobrze, a Saleh Al-Shehri rozegrał dobry mecz, strzelił dwa gole i to dobrze dla reprezentacji Arabii Saudyjskiej, że ma takiego zawodnika - zakończył.

Al-Ittihad zajmuje aktualnie 6. miejsce w tabeli i traci 15 punktów do prowadzącego Al-Hilal. Benzema w tym sezonie zdobył osiem goli i jest najlepszym strzelcem drużyny.