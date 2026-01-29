Klęska gigantów w Europie. To może mieć tragiczne skutki

Holandia nie będzie miała swojego przedstawiciela w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Już po fazie ligowej z rozgrywek odpadł Ajax Amsterdam i PSV Eindhoven, które zdobyły odpowiednio sześć i osiem punktów. W ostatniej kolejce Ajax przegrał 1:2 z Olympiakosem, a PSV uległo 1:2 Bayernowi Monachium. W zeszłym sezonie Eredivisie miało dwa zespoły w 1/8 finału Ligi Mistrzów - PSV oraz Feyenoord Rottterdam. W poprzednim sezonie PSV odrobiło dziewięć punktów straty do Ajaksu i zdobyło mistrzostwo Holandii, a teraz jest liderem z 14 punktami przewagi.

Europa odjedzie Holandii na dobre? "Europa okazuje się zbyt duża"

Hedwiges Maduro, były zawodnik Ajaksu z lat 1999-2008, a także asystent w Ajaksie z lat 2023-2024 podsumował obraz holenderskiej piłki w rozmowie z sportnieuws.nl. Jego zdaniem porażki drużyn z Eredivisie w Europie mogą mieć negatywny wpływ na przyszłość ligi.

- Chcemy wyników czy chcemy być postrzegani jako kraj, który gra piękną piłkę? Taką dyskusję zawszę widzę w Holandii. Tak jesteśmy też postrzegani za granicą. Grają piękną piłkę, ale nie zdobywają trofeów. W tym tkwi problem, że my chcemy grać tylko po swojemu. Arsenal czy Barcelona grają ofensywnie, ale też bronią nisko. Nikt nie mówi, że grają defensywnie. Europa okazuje się zbyt duża dla naszych drużyn - powiedział Maduro.

Były piłkarz Ajaksu uważa, że teraz piłkarze mogą częściej wybierać ligę portugalską czy belgijską, a nie holenderską. Eredivisie może stracić jedno z pewnych miejsc w fazie ligowej Ligi Mistrzów, jeśli Portugalia wyprzedzi Holandię w rankingu UEFA.

- To wszystko ma negatywne skutki. Teraz jest już jasne, że trudniej będzie przyciągnąć najlepszych zawodników. Trzeba ich samemu wykreować i rozwijać. Przygotujmy się na sezon, kiedy stracimy to miejsce w LM. Presja na trenerów wzrośnie. Kluby będą musiały mieć jasną wizję: wybrać doświadczenie czy dążyć do sukcesu tu i teraz. Wybierając to drugie, zostaniemy w tyle. Wszyscy będą się skupiać na tym, by zostać mistrzem, bo to będzie jedyny święty Graal - dodał Maduro.

Na razie Holandia może być pewna jednego przedstawiciela w fazie pucharowej europejskich pucharów. AZ Alkmaar powalczy w play-offach Ligi Konferencji z Noah FC.

Feyenoord Rotterdam będzie rywalizować w czwartkowy wieczór o miejsce na wiosnę w Lidze Europy. Aby tak się stało, zespół Jakuba Modera musi pokonać Real Betis, a Celtic Glasgow i Łudogorec Razgrad nie mogą wygrać swoich spotkań przeciwko Utrechtowi i OGC Nice. Utrecht już jest pewien odpadnięcia z Ligi Europy po zakończeniu fazy ligowej.