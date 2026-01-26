Legenda wprost zachwycona Bednarkiem. Co za słowa płyną z jego ust

Ciężko znaleźć w tym sezonie bardziej polski klub z szerokiej europejskiej czołówki niż FC Porto. Latem zespół Smoków zasilili obrońcy naszej reprezentacji, Jan Bednarek i Jakub Kiwior. W styczniu dołączył do nich Oskar Pietuszewski. Portugalski klub z Biało-Czerwonymi w składzie rozgrywa znakomity sezon, nasi piłkarze robią wrażenie na wielu ekspertach.

Nuno Gomes zachwycony Bednarkiem. "Jest prawdziwym liderem tej formacji"

Grę polskich piłkarzy w rozmowie z Super Expressem skomentowała legenda portugalskiej piłki Nuno Gomes. Na słynnym napastniku szczególne wrażenie robi Jan Bednarek, który zdaniem Gomesa stanowi o sile formacji defensywnej.

- Nie bez powodu mówi się, że to najlepsza para stoperów w naszej lidze. Oczywiście, obaj trafili do nas z Premier League, a to o czymś świadczy. Bednarek jest prawdziwy liderem tej formacji. Podpowiada kolegom, ustawia ich. Nie bez wpływu jest też to, że obaj posługują się tym samym językiem. To na pewno im pomaga. Bez niego (Bednarka) trudno wyobrazić sobie tę drużynę. To nie tylko szef obrony, ale także jeden z liderów zespołu. Widać, że trener Farioli bardzo ufa Polakom i chce na nich stawiać. Zresztą na razie żaden z nich nie zawiódł jego zaufania - zauważa w rozmowie z Super Expressem Nuno Gomes.

Gomes w ciepłych słowach skomentował debiut Pietuszewskiego

Nuno Gomes nie skupił się wyłącznie na naszych defensorach. Portugalczyk został również zapytany przez Super Express o debiut Oskara Pietuszewskiego. Oto co powiedział.

- Widziałem jego wejście w meczu z Vitorią. Byłem pod wrażeniem jego przebojowości. Ze swoją szybkością oraz techniką idealnie pasuje do naszej ligi. I ta pewność siebie, a wywalczony rzut karny i realna pomoc w zdobyciu trzech punktów, z pewnością jeszcze bardziej przybliżą go do regularnych występów w drużynie Porto - podkreśla w rozmowie z Super Expressem Nuno Gomes.

FC Porto z trójką Polaków w składzie rozgrywa znakomity sezon. Smoki z wyraźną przewagą prowadzą w lidze portugalskiej, wciąż mają również szansę na bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Europy. Przed ostatnią kolejką znajdują się na 9. miejscu.