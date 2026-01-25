Chcą odejścia 18-letniego Polaka z klubu! "Nie zrobił żadnego kroku naprzód"

Patryk Sarapata latem ubiegłego roku trafił z Górnika Zabrze do FC Kopenhagi. Był drugim najdrożej sprzedanym zawodnikiem Górników. Klub zarobił na nim 4 miliony euro, więcej 14-krotni mistrzowie Polski otrzymali jedynie za Szymona Żurkowskiego (4,5 miliona euro). W Danii z nastolatkiem wiązano duże nadzieje, rzeczywistość okazała się jednak brutalna.

Duński dziennikarz w krytycznych słowach o Sarapacie. "Nie zrobił żadnego kroku naprzód"

W rozmowie ze Sportowymi Faktami krytycznie postawę Sarapaty ocenił dziennikarz portalu bold.dk, Martin Schmidt. Duńczyk stwierdził, że od momentu transferu nastolatek nie zrobił żadnego postępu, w dodatku FC Kopnehaga właśnie wypożyczyła interesującego zawodnika na pozycję Polaka.

- Nie zrobił żadnego kroku naprzód. Wręcz przeciwnie - FCK właśnie wypożyczyło Amira Richardsona z Fiorentiny, co jeszcze bardziej zmniejszyło szanse Sarapaty na regularną grę. Dyrektor sportowy oświadczył, że FCK ma obecnie cztery mocne opcje na tę pozycję: Thomasa Delaneya, Madsa Emila Madsena, Williama Clema oraz Amira Richardsona. Sarapata na ten moment nie jest częścią tej układanki - powiedział Sportowym Faktom, Martin Schmidt.

Sarapata niemal na pewno nie zagra z Barceloną. "Najlepszym rozwiązaniem byłoby wypożyczenie"

FC Kopenhaga wciąż ma szanse na awans do dalszego etapu Ligi Mistrzów. W ostatniej kolejce, 28 stycznia Duńczycy zagrają na wyjeździe z Barceloną. Szansę na grę Sarapaty są iluzoryczne. Schmidt uważa, że na ten moment najlepszym rozwiązaniem byłoby wypożyczenie. W ostatnich dniach sporo mówiło się o potencjalnym transferze do Wisły Płock.

- Byłoby sensacją, gdyby Sarapata nagle zagrał przeciwko Barcelonie. To niezwykle ważny mecz dla FCK i o ile wśród pomocników nie dojdzie nagle do plagi kontuzji, nie widzę żadnych szans na jego występ - powiedział Sportowym Faktom, Schmidt.

- Nie mam wątpliwości, że najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich stron byłoby wypożyczenie Sarapaty do innego klubu tej zimy. Ani on, ani FCK nie czerpią korzyści z sytuacji, w której gra on w drużynie młodzieżowej, a z tego, co słyszymy, zarówno FCK, jak i sam Sarapata chcą znaleźć nowe rozwiązanie. FCK nie rezygnuje z niego w dłuższej perspektywie, ale obecnie nie jest on przewidywany do żadnej roli w pierwszym zespole - dodał w rozmowie ze Sportowymi Faktami duński dziennikarz.

Patryk Sarapata jest jednym z najbardziej utalentowanych polskich piłkarzy, w swojej generacji. W sezonie 2024/2025 zagrał w 16 ligowych meczach, w barwach Górnika Zabrze. Zanotował w nich jedno trafienie, do którego dorzucił asystę.