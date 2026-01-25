19-letni talent przepadł w Holandii. Miał być "polskim Yamalem"

Jesienią zeszłego roku reprezentacja Polski do lat 21 pod wodzą Jerzego Brzęczka zachwycała kibiców i ekspertów. Wyróżniało się w niej szczególnie kilku piłkarzy - poza Oskarem Pietuszewskim, Tomaszem Pieńką czy Marcelem Regułą, był nim Jan Faberski. 20-letni pomocnik PEC Zwolle zaliczył asystę w wygranym 2:1 meczu z Włochami w Szczecinie, gdy świetnie zagrał piłkę do Wiktora Bogacza. Jak radzi sobie w tym sezonie w lidze holenderskiej? Nie jest tak różowo, jak moglibyśmy sądzić.

Tak radzi sobie Faberski w Holandii. "Musi się nauczyć"

Faberski trafił do Zwolle na zasadzie wypożyczenia z Ajaksu Amsterdam. Na samym początku sytuacja tego klubu w tabeli Eredivisie wyglądała niezbyt dobrze, ale teraz Zwolle zajmuje 11. miejsce z 23 punktami po 23 meczach - ma siedem punktów przewagi nad SC Telstar, które znajduje się na pozycji oznaczające grę w play-off o utrzymanie.

W sobotę Zwolle przegrało 1:2 z NEC Nijmegen. Faberski rozpoczął to spotkanie na ławce rezerwowych i pojawił się na boisku w 76. minucie. I tak aktualnie wygląda sytuacja Polaka - jest on zmiennikiem. Do tej pory wystąpił w 14 meczach dla Zwolle i w sześciu z nich był w wyjściowym składzie. W sumie uzbierał 506 minut na 1980 możliwych.

Na temat Faberskiego wypowiadał się Henry van der Vegt, trener Zwolle, po październikowym meczu z Bredą (2:2). Wtedy Faberski znalazł się w wyjściowym składzie, ale opuścił boisko po pierwszej połowie.

- Jan to młody zawodnik, który potrzebuje takich meczów, by odkryć, do czego prowadzi naiwność i młodzieńczość w dzisiejszym świecie. To jest proste. Zastanawialiśmy się, czy dać mu szansę na rehabilitację w drugiej połowie, czy wprowadzić kogoś ze świeżym zapasem sił. Jan to ogromny talent, ale musi się nauczyć grać w takich spotkaniach - tłumaczył van der Vegt.

Tak legenda chwaliła Faberskiego. "Można go porównać do Lamine'a Yamala"

W ostatnich miesiącach Faberski był regularnie chwalony przez Wesleya Sneijdera, byłego reprezentanta Holandii i zawodnika Ajaksu Amsterdam.

- Widziałem go w akcji w poprzednim sezonie, kiedy grał w U-17. Od razu widziałem, że jest wspaniały. Świetny potencjał, znakomity potencjał, świetny skrzydłowy, taki w nowoczesnym stylu. Można go porównać do Yamala. W pewnych aspektach są bardzo podobni. Jak rozmawiasz z ludźmi z Ajaksu, to wszyscy mówią, że to nasza przyszła gwiazda. W przyszłości widzę go w Realu Madryt - tłumaczył Sneijder.

Zwolle nie ma możliwości wykupu Faberskiego, więc po zakończeniu tego sezonu Polak wróci do Ajaksu. Najbliższe miesiące pokażą, czy Faberski stanie się członkiem pierwszego zespołu Ajaksu, czy wróci do drużyny U-21. Inną opcją jest kolejne wypożyczenie.