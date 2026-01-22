Cała Polska czekała na to ogłoszenie! Świetne wieści dla Urbana

Powrót na stronę główną

Sebastian Szymański odchodzi z Fenerbahce! Reprezentant Polski pożegnał się już z kibicami tureckiego klubu na pośrednictwem Instagrama. "Dziś nadszedł czas na [...] zamknięcie bardzo szczególnego rozdziału w mojej karierze" - napisał pomocnik.
,Mecz pilki noznej Polska - Lotwa w Warszawie
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

"Droga rodzino Fenerbahce. Dziś nadszedł czas na pożegnanie i zamknięcie bardzo szczególnego rozdziału w mojej karierze. Chcę podziękować klubowi za możliwość bycia jego częścią. To był zaszczyt nosić tę koszulę" - napisał Szymański na Instagramie.

"Kolegom z drużyny, trenerom i wszystkim pracującym w klubie dziękuję za codzienną pracę i nieustające wsparcie. I oczywiście chcę podziękować wszystkim kibicom, sercu tego klubu, za wsparcie w każdym meczu i waszą bezwarunkową miłość. Życzę wszystkim samych sukcesów" - dodał.

 

Sebastian Szymański ma kontynuować karierę we francuskim Rennes. Zawodnik udał się już na testy medyczne.

