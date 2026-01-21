Skandal na rodzinnej wyspie Ronaldo. Oto co zrobiono z jego pomnikiem

Cristiano Ronaldo jest legendą portugalskiego i światowego futbolu. O jego sukcesach i osiągnięciach można napisać kilka tomów. W ciemno można również założyć, że ma tyle samo zwolenników, co przeciwników, choć próżno w jego biografii szukać kontrowersji czy skandali. Doskonała gra dla najpotężniejszych klubów przyciągnęła do niego kibiców i reklamodawców, ale także szaleńców, którzy w internecie szukają atencji. Jeden z nich właśnie się ujawnił...

Pomnik Ronaldo podpalony

We wtorek przed Muzeum CR7 w Funchal na Madrze doszło do przedziwnego zdarzenia. "Rozczochrany" wandal, jak nazwał go brytyjski "Mirror", podszedł do ustawionego na dziedzińcu pomnika Cristiano Ronaldo, oblał łatwopalną substancją i podpalił, a następnie w rytm rapu wykonał taniec zwycięstwa. Chyba, trudno ocenić, co autor miał na myśli, ale najwyraźniej był dumny ze swojego osiągnięcia, bo sam opublikował nagranie z tego incydentu.

Występek miał być związany z internetowym wyzwaniem. Teraz zajmuje się nim policja, która ściga podejrzanego. Według gazety Correio da Manha mężczyzna został już zidentyfikowany. Jest dobrze znany służbom z podobnych aktów wandalizmu. Trwają jego poszukiwania.

Pomnik Cristiano Ronaldo ma 3,5 metra i jest odlany z brązu. Uroczyście odsłonięto go w 2014 roku. Nie wiadomo, ile będzie kosztowała naprawa i jakie są szkody wynikające z podpalenia.

Cristiano Ronaldo w swojej karierze występował w Sportingu, Manchesterze United, Realu Madryt i Juventusie. Od 2023 roku jest piłkarzem saudyjskiego Al-Nassr.