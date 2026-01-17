Pietuszewski jeszcze nie zagrał, a tu takie słowa z Portugalii! Szał

Oskar Pietuszewski trafił do FC Porto za 10 milionów euro. Jego klubowymi kolegami zostali Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Młody skrzydłowy znalazł się w składzie na ćwierćfinałowe spotkanie Pucharu Portugalii z Benficą, ale nie wszedł na murawę. Szansa na debiut pojawi się w niedzielnym starciu ligowym z Vitorią Guimaraes. Transfer 17-latka budzi ogromne emocje, nie ma dnia, by miejscowe media nie przyglądały się temu zawodnikowi. Za analizę wziął się portal maisfutebol.iol.pt.

Pietuszewski "prześwietlony". Oto najmocniejsze strony Polaka

Oskar Pietuszewski jest uznawany za zawodnika, na którym w przyszłości można będzie dużo zarobić. To ważne dla takiego klubu, jakim jest Porto. "Smoki" słyną z dobrego skautingu i potrafią znaleźć gracza w najodleglejszym zakątku świata, by potem zyskać na nim pokaźną sumę. W piłce chodzi też o pieniądze, ale najważniejsza będzie gra Polaka, bo tylko wtedy zwróci na siebie uwagę jeszcze większych klubów. Ma ku temu kilka atutów.

"Ma zaledwie 17 lat, ale ma już na koncie ponad 50 meczów w pierwszym zespole Jagiellonii Białystok. Dysponuje dużą szybkością i wybuchowym przyspieszeniem, jest bardzo silny w sytuacjach jeden na jeden i pewny siebie w dryblingu, co czyni go zawodnikiem nieprzewidywalnym" - analizuje wspomniane źródło. Dodaje, że mimo młodego wieku lubi trzymać piłkę przy nodze i mieć realny wpływ na grę, a swoim poruszaniem się po boisku stwarzać wolne przestrzenie dla kolegów, co "jest wysoko cenione w systemie Francesco Farioliego".

To musi poprawić Pietuszewski

17-latek, choć ma już spore doświadczenie, ma jeszcze wiele do poprawy. Portal zaznacza, że najbardziej kuleje przygotowanie fizyczne, co w tak młodym wieku nie jest niczym nadzwyczajnym oraz gra defensywna, zwłaszcza ustawianie się i odbudowywanie pozycji. Nie poraża też jego skuteczność - w tym sezonie w 31 meczach zdobył trzy gole i zaliczył tyle samo asyst. Imponująco wygląda za to jego całkowity dorobek z reprezentacji Polski U-21 - to cztery gole w sześciu spotkaniach.

"Oskar to zawodnik, który dobrze znosi kontakt fizyczny, jednak w dzisiejszej piłce, w której krycie jest coraz bardziej indywidualne i bliższe, konieczna jest poprawa jego wytrzymałości fizycznej, zarówno po to, aby lepiej znosić kontakt, jak i utrzymać intensywność i regularność przez cały sezon" - czytamy na łamach portalu.

FC Porto - w opinii maisfutebol.iol.pt - ma tylko jednego gracza o podobnych cechach. To ceniony przez szkoleniowca Borja Sainz. Źródło ocenia, że Polak powinien otrzymywać sporo szans w rotacji z tym zawodnikiem, zwłaszcza jeśli FC Porto wciąż będzie utrzymywać się w grze na trzech frontach: Lidze Europy, lidze portugalskiej i krajowym pucharze.