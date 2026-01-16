Tak Mourinho nazwał Bednarka po portugalskim klasyku. Wystarczyło jedno słowo

Jan Bednarek w meczu Porto – Benfica zdobył bramkę rozstrzygającą wynik – w 15. minucie Polak świetnie zaatakował piłkę dogrywaną z rzutu rożnego i pokonał Diogo Costę. To było pierwsze trafienie Polaka dla "Smoków". Do tej pory obrońca reprezentacji rozegrał dla Porto 16 meczów ligowych i jeden w Pucharze, czterokrotnie został wybrany obrońcą miesiąca w lidze portugalskiej, ale na bramkę musiał czekać prawie pół roku.

Jan Bednarek bohaterem Porto. "Gigant"

Trafienie Polaka w meczu z Benfiką było szczególnie bolesne dla trenera drużyny z Lizbony, Jose Mourinho. Jego drużyna odpadła z pucharu w ćwierćfinale, a szkoleniowiec stwierdził, że gol był skutkiem ustawienia, które zaproponował zespołowi.

"Sama bramka... ustawiliśmy wyższych zawodników w kryciu strefowym, a kryjącymi są zawodnicy o wzroście 1,65 m, którzy pilnują gigantów. Bramka padła w sytuacji, której się obawialiśmy" – analizował, odnosząc się do wzrostu Bednarka.

Przy rzucie rożnym, po którym padł gol dla Porto, mierzący 174 cm Leandro Barreiro krył indywidualnie znacznie wyższego od siebie Jana Bednarka (190 cm), a Dahl (174 cm) musiał mierzyć się z Jakubem Kiwiorem (189 cm).

Portugalskie media po wypowiedzi Mourinho przeprowadziły szczegółową analizę akcji.

"Pozwala nam ona stwierdzić, że zawodnikami broniącymi pola karnego są Ríos, na bliższym słupku, i Tomás Araújo, w polu środkowym. Obaj mają 187 cm wzrostu. António Silva (także 187 cm) krył Froholdta, duńskiego pomocnika, który mierzy dokładnie tyle samo. Samu, najwyższy zawodnik FC Porto na boisku, mierzący 193 cm, miał obok siebie Dedicia (180 cm); Pavlidis był zajęty kryciem Pablo Rosario (odpowiednio 186 cm i 188 cm). W akcji widać również Thiago Silvę (183 cm) zupełnie samego, a Prestianni nie krył go indywidualnie ani strefowo. W tym przypadku wzrost zawodnika Benfiki (166 cm) nie ma znaczenia dla akcji. Aursnes krył dalszy słupek" - czytamy na portalu Record.