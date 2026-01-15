Nie żyje Lionel Adams. Przed śmiercią przekazał Transfermarkt: "Nic mi nie jest"

Z Rosji napłynęły tragiczne wieści. Były piłkarz CSKA Moskwa Lionel Adams zmarł w wieku 31 lat, po wypadnięciu z okna wieżowca w Zwenigorodzie, gdzie odwiedzał byłego piłkarza Timura Magomedowa. Tragedia została potwierdzona przez kanał "Telegram Mash". Rosjanin zmarł, zanim na miejsce zdarzenia dotarły służby medyczne. Sprawę badają biegli.

REKLAMA

Zobacz wideo Niecodzienne zajęcie komentatorów piłkarskich. "Pulsujący od afrykańskich wokali"

Adams kilkanaście dni wcześniej został postrzelony

Kilkanaście dni przed śmiercią Lionel Adams został postrzelony. Co miało mieć podłoże rasistowskie. Piłkarz był czarnoskóry, jego ojciec był Nigeryjczykiem.

Matka Adamsa twierdzi, że jej syn został zamordowany

Matka zmarłego piłkarza jest przekonana, że jej syn został zamordowany. Jego przyjaciele uważają, że popełnił samobójstwo spowodowane nieodwzajemnioną miłością. Tej wersji nie przyjmuje matka, która uważa, że Adams nigdy nie miał dziewczyny. Rodzina ostatni raz miała kontakt ze zmarłym przed Nowym Rokiem. Adam miał próbować dodzwonić się do matki przed postrzeleniem, jednak nie zdążyła odebrać. Bliscy próbowali go odwiedzić w szpitalu, ale wychowanek CSKA Moskwa miał opuścić placówkę bez uprzedzenia.

Zobacz też: Z Manchesteru United do Ekstraklasy! Kolejne wzmocnienie

Piłkarz przed śmiercią kontaktował się z Transfermarkt. "Nic mi nie jest"

Interesujące informacje przekazał rosyjski portal "Championat". Adams miał się dzień przed tragicznym zdarzeniem skontaktować z szefem działu wartości rynkowej "Transfermarkt", Artiomem Zawodnikiem z prośbą o usunięcie informacji o kontuzji. Adams twierdził, że trenuje i czuję się dobrze.

- Dzień dobry, jestem Lionel Adams. Proszę usunąć tę sekcję z mojego profilu, ponieważ podane informacje są nieprawdziwe. Trenuję i czuję się dobrze - taką informację miał przekazać Adams portalowi "Transfermarkt" tuż przed śmiercią.

Adams od dziecka wiódł trudne życie

Tragicznie zmarły piłkarz nie miał łatwo od najmłodszych lat. Ojciec porzucił jego rodzinę, kiedy Lionel miał 5 lat. Rodzina Adamsów mierzyła się z biedą. Dzieci podejmowały się najprostszy prac, aby zarobić na podstawowe produkty.

Piłkarz nigdy nie zrobił poważnej kariery. W ostatnich latach grał głównie w niższych ligach i mniejszych klubach. Grał m.in. w Armenii, Białorusi, Kazachstanie czy Tadżykistanie.