Wielki powrót do Europy! Odrzucił kosmiczne 30 mln euro rocznie

11 - to liczba trofeów, które w swojej karierze wygrał N'Golo Kante. Francuz zyskał ogromną popularność po mistrzowskim sezonie Leicester City, kiedy to odszedł do Chelsea za blisko 36 mln euro. Kante grał dla Chelsea w latach 2016-2023, a potem przeniósł się do Al-Ittihad. Tam Kante wygrał mistrzostwo Arabii Saudyjskiej i zdobył krajowy Puchar. Kante zyskał sympatię kibiców przez swoją skromność. Choćby w 2024 r., gdy kibice Al-Ittihad rzucili elementy oprawy na murawę, to piłkarz pomagał w sprzątaniu boiska. Teraz po blisko trzyletniej przerwie Kante chce wrócić do Europy.

Kante odrzucił ogromną ofertę Saudyjczyków. Chce trafić do tego klubu

Kante ma ważny kontrakt z Al-Ittihad do końca czerwca tego roku. Saudyjczycy najchętniej chcieliby zatrzymać Francuza u siebie, o czym świadczą najnowsze doniesienia od tureckiego dziennikarza Yagiza Sabuncuoglu. Al-Ittihad zaoferowało Kante roczną pensję na poziomie 28 mln euro, a także wpisało bonusy w wysokości czterech mln euro. Piłkarz podpisałby wtedy kontrakt do czerwca 2028 r. Kante odrzucił tę ofertę, ponieważ chce wrócić do Europy.

Z doniesień podawanych przez Sabuncuoglu wynika, że Kante może trafić do Fenerbahce. Przedstawiciel ligi tureckiej już dogadał się z piłkarzem na warunki kontraktowe, a w piątek ma rozmawiać z Al-Ittihad nt. kwoty transferu. Kante ma zastąpić w Fenerbahce Freda, który wkrótce powinien przenieść się do Olympiakosu Pireus.

Warto dodać, że z bardzo dużym prawdopodobieństwem Kante minie się w Fenerbahce z Sebastianem Szymańskim. Reprezentant Polski, który grał dla Fenerbahce od lata 2023 r., ma niedługo trafić do francuskiego Stade Rennais.

Do tej pory Fenerbahce dokonało trzech transferów w zimowym oknie. Do klubu trafił już Matteo Guendouzi (z Lazio), Anthony Musaba (z Samsunsporu) i Mert Gunok (z Besiktasu). Kante byłby zatem czwartym nowym piłkarzem w Fenerbahce.

Ostatnio Fenerbahce zdobyło Superpuchar Turcji po tym, jak pokonało w finale 2:0 Galatasaray. Poza tym Fenerbahce nadal gra w Pucharze Turcji i w fazie ligowej Ligi Europy, w której zgromadziło jedenaście punktów. Zespół Domenico Tedesco zajmuje drugie miejsce w lidze tureckiej z 39 punktami i traci trzy do prowadzącego Galatasaray.

Kante zagrał w 22 meczach tego sezonu dla Al-Ittihad we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił jednego gola.