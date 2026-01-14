Na stole 1,4 miliarda euro. Tak zachował się Messi

Inter Miami zdobył mistrzostwo MLS w poprzednim sezonie, pokonując w finale play-offów 3:1 Vancouver Whitecaps. Ogromny wkład w ten sukces Interu miał Leo Messi, który strzelił 43 gole i zanotował 26 asyst w 49 meczach we wszystkich rozgrywkach. W październiku 2025 r. Inter oficjalnie ogłosił, że doszedł do porozumienia z Messim ws. przedłużenia kontraktu do grudnia 2028 r. Mimo że w tym roku Messi skończy 39 lat, to cały czas nie może narzekać na brak zainteresowania.

Messi odrzucił taką ofertę z Arabii Saudyjskiej. "Rodzina jest ważniejsza"

Zanim Messi podpisał kontrakt z Interem, to starały się o niego kluby z Arabii Saudyjskiej. Wówczas Al-Hilal, czyli aktualny lider ligi saudyjskiej, oferował Messiemu pensję na poziomie 400 mln euro rocznie. Teraz po czasie Anmar Al-Haili, prezes Al-Ittihad ujawnił, że wtedy jego klub też starał się o Messiego i proponował mu 1,4 mld euro.

- Kontaktowałem się z Leo wcześniej. Odrzucił tak wysoką ofertę ze względu na rodzinę, mimo że udało mi się ją przekonać. On bez wahania odmówił, bo rodzina jest ważniejsza od pieniędzy. Szanuję go, a w Al-Ittihad zawsze jest mile widziany. Może przyjść do nas, kiedy tylko zechce - powiedział. Al-Haili przyznaje, że jeśli teraz Messi chciałby trafić do Al-Ittihad, to da mu dożywotni kontrakt i czek "in blanco", więc będzie mógł zarabiać tyle, ile będzie chciał.

- Jeśli Messi zgodzi się podpisać kontrakt z nami, to będzie mógł zarabiać tyle, ile chce, przez tak długi czas, jak będzie chciał, nawet dożywotnio. To nie jest dla mnie ważne z finansowego punktu widzenia. Świętowalibyśmy mistrzostwo ligi jeszcze przed jej rozpoczęciem, bo mielibyśmy najlepszego piłkarza w historii tej dyscypliny - tłumaczył właściciel Al-Ittihad.

Aktualnie Al-Ittihad zajmuje szóste miejsce w lidze saudyjskiej z 27 punktami i traci jedenaście do prowadzącego Al-Hilal. Aktualnie w barwach tego klubu grają tacy piłkarze, jak Karim Benzema, Roger Fernandes, Moussa Diaby, Steven Bergwijn, N'Golo Kante, Houssem Aouar czy Fabinho.

Lewandowski zagra z Messim w jednym zespole? "Szukali domu dla Roberta"

Nie należy wykluczać scenariusza, że wkrótce klubowym kolegą Messiego w Interze Miami zostanie Robert Lewandowski. Plotki na ten temat pojawiają się mniej więcej od połowy grudnia 2025 r. - Szukali domu dla Lewandowskiego. Otrzymałem wiadomość od osoby bardzo dobrze zorientowanej w tych sprawach - mówił Marek Jóźwiak, były zawodnik Legii Warszawa w programie "Moc Futbolu" w Kanale Sportowym.

Lewandowski ma ważny kontrakt z Barceloną do końca czerwca tego roku i nie wiadomo, czy zostanie on przedłużony. Mateusz Borek ujawnił, że Lewandowski ma w planach kupno apartamentu za oceanem. - Przylecieli ludzie z Chicago do Barcelony, żeby pogadać z Robertem. Ja wiem również o zainteresowaniu Orlando. Inter Miami? Tak, Robert chce kupić tam apartament. Ale to nie znaczy, że jeśli kupisz dom koło Messiego, to on wpuści cię do szatni - tłumaczył dziennikarz.