Dramat zespołu Ronaldo, a potem jeszcze zrobił to. Klasy nie kupisz

Cristiano Ronaldo dołączył do Al-Nassr na początku stycznia 2023 roku i do tej pory nie wygrał ani jednego trofeum w Arabii Saudyjskiej. Być może to ulegnie zmianie w tym sezonie, choć Al-Nassr straciło już szanse na dwa trofea. Zespół Jorge Jesusa przegrał po rzutach karnych z Al-Ahli w finale Superpucharu Arabii Saudyjskiej, a także odpadł w 1/8 finału Pucharu Króla. W poniedziałkowy wieczór Al-Nassr rywalizowało z Al-Hilal, a więc z aktualnym liderem ligi saudyjskiej. Al-Nassr przegrało 1:3, a jedynego gola w tym meczu strzelił Cristiano Ronaldo.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak zagra Legia na wiosnę? Papszun: Będziemy walczyć o życie

Cristiano Ronaldo nie wytrzymał. Wykonał taki gest. "Al-Hilal kradnie"

Ronaldo przebywał na murawie do 83. minuty, a potem w jego miejsce wszedł Wesley. Realizator uchwycił gest Portugalczyka na ławce rezerwowych w samej końcówce spotkania, gdy Al-Hilal wygrywało 3:1. Prawdopodobnie było to nawiązanie do faktu, że Al-Hilal strzeliło dwa gole z rzutów karnych i sędzia pokazał czerwoną kartkę Nawafowi Al-Aqidiemu za rzekomy faul na Rubenie Nevesie.

"Nawet obcokrajowcy wiedzą, że ten klub kradnie", "wszelkie próby podważania uczciwości ligi muszą zostać powstrzymane", "sędzia nie był sprawiedliwy ani kompetentny" - pisali internauci z Arabii Saudyjskiej na portalu X.

W sieci szybko pojawiło się nawiązanie do jednego z meczów Ronaldo w Realu Madryt, gdzie też wykonał podobny gest. Można go zatem odbierać jako określenie "kradzieży", a przynajmniej tak jest on odbierany w Europie. Na razie Cristiano nie został zawieszony przez ligę saudyjską za swój gest.

Spadła krytyka na Cristiano Ronaldo. "To już przeszłość"

Do tej pory Ronaldo strzelił 16 goli i zanotował trzy asysty w 18 meczach we wszystkich rozgrywkach. Jego kontrakt z Al-Nassr jest ważny do czerwca 2027 r. Ostatnio Ronaldo został skrytykowany przez jednego z byłych piłkarzy tego klubu. Mowa o Husseinie Al-Sulaimanim.

Zobacz też: Tak Vidal nazwał Lewandowskiego po jego golu w El Clasico. Hit Internetu

- Chcemy, żeby praca była wykonywana na boisku piłkarskim, a nie w mediach społecznościowych. Ta wiadomość jest skierowana do waszych fanów, ale mówimy o drużynie. Jako kapitan drużyny musisz ciężej pracować. Nawet jeśli jesteś wielką gwiazdą i wiele osiągnąłeś, to już przeszłość. Jesteś ważnym zawodnikiem i kapitanem i musisz mieć wpływ na grę na boisku. Spójrzcie, jak Ronaldo poruszał się w ostatnich meczach - mówił Al-Sulaimani, cytowany przez serwis koora.com.

Aktualnie Al-Nassr zajmuje drugie miejsce w lidze saudyjskiej z 31 punktami i traci siedem do prowadzącego Al-Hilal. Poza tym Al-Nassr jest już w 1/8 finału Azjatyckiej Ligi Mistrzów, gdzie zagra z FK Arkadag, czyli drużyną pochodzącą z Turkmenistanu.