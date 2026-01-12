Legenda Porto podsumowała transfer Pietuszewskiego. "Nie jest w stanie"

Oskar Pietuszewski został 7 stycznia oficjalnie zaprezentowany jako nowy piłkarz FC Porto. "Smoki" mogą mówić o sporym sukcesie, bowiem toczyło walkę o nastolatka z Polski z Atletico Madryt czy Betisem Sevilla. Reprezentant polskiej młodzieżówki ma duże szansę na debiut jeszcze w styczniu. Eksperci toczą obecnie dyskusje nad rolą jaką może odgrywać Pietuszewski w nowym zespole.

Oto co Maniche powiedział o Pietuszewskim. Legenda Porto nie ma wątpliwości

Trudno przypuszczać, że Pietuszewski z marszu stanie się gwiazdą w drużynie "Smoków". Dość mocny głos w sprawie nastolatka zabrał legendarny zawodnik portugalskiego klubu, Maniche, który stwierdził, że skrzydłowy zacznie swoją przygodę z Porto, tylko od gry w rezerwach.

- To polityka Porto. Klub zazwyczaj wysyła młodych zawodników do zespołu rezerw. Tam się ogrywają przed grą w pierwszym zespole - powiedział w rozmowie z PAP Maniche.

"Nie jest w stanie zająć ich miejsca"

Maniche zwrócił też uwagę na rywali do gry Pietuszewskiego. Portugalczyk, podobnie jak większość ekspertów zauważył, że skrzydła to bardzo mocna broń Porto, a Polak będzie miał duży problem, żeby wygryźć któregoś z podstawowych piłkarzy.

- Porto ma bardzo dobrze obstawione skrzydła. Po prawej stronie występuje Hiszpan Borja Sainz, a na lewej Brazylijczyk Pepe. Pietuszewski nie jest w stanie dziś zająć ich miejsca - stwierdził w rozmowie z PAP Maniche.

Pietuszewski kosztował FC Porto 10 milionów euro. Podpisał kontrakt do stycznia 2029 roku. Nastolatek występował w pierwszym zespole Jagiellonii Białystok przez ostatnie półtora roku. W tym czasie rozegrał 54 spotkania, był jednym z liderów formacji ofensywnej.