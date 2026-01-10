Van Persie ogłosił przełomowe wieści ws. powrotu Modera! Padła data

Kariera Jakuba Modera nie przebiega tak jak można było się tego spodziewać. Pomocnik był uważany za jeden z największych talentów w swojej generacji w Polsce. Wciąż jest najdrożej sprzedanym zawodnikiem z naszej ligi. Lech Poznań na transferze do Brighton zarobił 11 milionów euro. Zagraniczna przygoda Modera jest jednak pełna kontuzji, które nieustanie trapią piłkarza Feyennordu.

Dobre wieści ws. powrotu Modera. "Sytuacja zaczyna wyglądać coraz bardziej obiecująco"

Obecnie Jakub Moder walczy z poważną kontuzją kręgosłupa. Piłkarz musiał przejść operację co wykluczyło go z gry na kilka miesięcy. Pomocnik wciąż nie wrócił na murawę. Nutka optymizmu pojawiła się jednak po ostatniej wypowiedzi trenera holenderskiej drużyny, Robina Van Persiego, który zapowiedział powrót Modera do treningów.

- Bart Nieuwkoop i Moder nie zagrają, ale od wtorku dołączą do zespołu, co jest pozytywną informacją - powiedział Robin Van Persie, cytowany przez portal "feyenoord24.net".

Van Persie prosi o spokój. "Potrzebuje kilku tygodni"

O spokój apeluje szkoleniowiec Feyennordu. Robin Van Persie podkreśla, że szanse na błyskawiczny powrót do wysokiej formy po takiej przerwie są niewielkie. A Jakub Moder będzie potrzebować czasu na powrót do optymalnej dyspozycji.

- Trzeba mieć świadomość, że był poza grą przez pół roku. To oznacza, że potrzebuje kilku tygodni, by wrócić do odpowiedniego poziomu fizycznego. To proces, który wymaga czasu i cierpliwości – również w oczekiwaniach. Rzadko zdarza się, by piłkarze po tak długiej absencji od razu osiągali swój optymalny poziom. Musimy być wobec Modera realistyczni – podkreślił Van Persie, cytowany przez portal "feyenoord24.net".

Jakub Moder trafił do Feyenoordu w trakcie sezonu 2024/25. Holendrzy zapłacili za niego 1,5 miliona euro. Polak początkowo prezentował się bardzo dobrze, jednak jego rozwój kolejny raz zatrzymała kontuzja.

Moder po powrocie będzie musiał pomóc swojej drużynie w walce o Ligę Mistrzów. Podopieczni Van Persiego są w dość komfortowej sytuacji. Zajmują drugie miejsce w ligowej tabeli, z pięcioma punktami przewagi nad Ajaxem.