Oto prawda o ofercie Bayernu dla Pietuszewskiego

7 stycznia 2026 roku zakończyła się jedna z najciekawszych sag transferowych z udziałem polskiego piłkarza. Uważany za ogromny talent w skali całej Europy Oskar Pietuszewski zamienił Jagiellonię Białystok na FC Porto. Nastoletni skrzydłowy kosztował Portugalczyków 10 milionów euro. Podpisał kontrakt do stycznia 2029 roku. Transfer to wielki sukces "Smoków", po Polaka była bowiem cała kolejka chętnych.

Pietuszewski odrzucił ofertę z Atletico Madryt

Menedżer Oskara Pietuszewskiego Mariusz Piekarski w rozmowie z "Sportowymi Faktami" zdradził szczegóły dotyczące ofert, które napłynęły za nastoletniego zawodnika. Oprócz Porto najpoważniej o 17-latka miały walczyć Atletico Madryt i Betis Sevilla.

- Zdeterminowane były trzy zespoły: Porto, Betis i Atletico Madryt. Atletico to trzeci klub ostatniego sezonu La Liga. Rzadko się zdarza, by o polskiego piłkarza walczyły takie marki, a co dopiero o tak młodego zawodnika. Atletico miało na Oskara plan. Sama nazwa mogła namieszać nam w głowie, to bardzo pokrzepiające, że klub pokroju Atletico Madryt zabiegał o Oskara. On jednak sam podjął decyzję, że wybiera Porto, mimo że miał trzy oferty na stole. Uważam, że jest bardzo świadomym młodym człowiekiem. Spodobał mu się projekt przedstawiony przez FC Porto, od początku był nastawiony na Portugalię - powiedział "Sportowym Faktom", Mariusz Piekarski.

Te ligi odrzucił Pietuszewski. Co z ofertą z Bayernu?

Mariusz Piekarski zdradził również ligi, które odrzucił wspólnie ze swoim podopiecznym. Agent nie chciał, aby Pietuszewski wskakiwał od razu na zbyt głęboką wodę. W związku z tym zrezygnowano z zainteresowania klubów z Anglii, Włoch i Niemiec. Wiemy też co z Bayernem Monachium i Arsenalem, o których zainteresowaniu pisały media.

- Niektóre kierunki odrzuciliśmy na samym początku, mam na myśli ligi: włoską, francuską i angielską. Zrobiliśmy to świadomie, chcieliśmy wybrać ligę jak najlepiej dopasowaną pod grę Oskara - tłumaczy "Sportowym Faktom", Mariusz Piekarski.

W mediach pojawiły się informacje, że o młodego Polaka zabiegają Arsenal i Bayern. - Akurat z tych klubów nie otrzymaliśmy ofert, ale były propozycje nawet z mocniejszych drużyn, nie chcę podawać ich nazw - dodał Piekarski.

Oskar Pietuszewski występował w pierwszym zespole Jagiellonii Białystok przez ostatnie półtora roku. W tym czasie rozegrał 54 spotkania, był jednym z liderów formacji ofensywnej. W koszulce "Smoków" powinien zadebiutować już w tym miesiącu. Porto 14 stycznia gra w krajowym pucharze z Benficą, jednak młodzieżowy reprezentant Polski większe szansę na debiut będzie mieć 18 stycznia, w ligowym spotkaniu z Vitorią Guimaraes.