Hitowy transfer Oskara Pietuszewskiego stał się faktem. 17-latek nie reprezentuje już barw Jagiellonii Białystok, ponieważ przeniósł się do FC Porto, które zapłaciło za niego 10 mln euro. Tym samym w Porto będziemy mogli obserwować trzech Polaków - wspomnianego Pietuszewskiego, a także Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora. - Przede wszystkim chcę grać, dostawać jak najwięcej minut i oczywiście zdobywać trofea. Po to tu przyszedłem - mówił Pietuszewski po podpisaniu umowy.

Kibice nie znają Pietuszewskiego w Portugalii. "Alternatywa, dodatkowa opcja"

Czy Pietuszewski ma duże szanse na grę w Porto? Portugalski dziennikarz Andre Monteiro nieco studzi nastroje wokół Polaka w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

- Porto ruszyło po skrzydłowego, bo to pozycja, która została nieobsadzona od lata. Klub miał trzech skrzydłowych, po lewej stronie gra Borja Sainz, a po prawej Pepe i William Gomes, ale brakowało czwartej opcji. Oskar będzie konkurował z jednym z najlepszych piłkarzy Porto w pierwszej części sezonu, czyli Sainzem. Ponadto każdy z prawoskrzydłowych również może zagrać z lewej strony - tłumaczy Monteiro.

Portugalczyk uważa, że Pietuszewski będzie "dodatkową opcją" dla Porto. - Oskar przychodzi jako alternatywa, dodatkowa opcja. Także dlatego, że pozostali skrzydłowi pracowali z trenerem Francesco Fariolim od ponad pół roku. Ponadto drużyna gra dobrze i odnosi zwycięstwa, a w tej sytuacji trudniej nowemu piłkarzowi wejść do składu. Jednakże jeśli będzie grał wystarczająco dobrze, to trener nie będzie miał problemu, by go wystawiać - dodał.

Monteiro podkreśla, że Pietuszewski nie jest szerzej znany portugalskim kibicom. - Pietuszewski jest nieznany większości kibiców w Portugalii. Z tego, co jednak czytaliśmy i z opinii, jakie do nas docierały, wynika, że jest piłkarzem z niesamowitym potencjałem, już zdolnym mieć wpływ na zespół. Z jego przyjściem wiążą się oczekiwania, że pomoże drużynie i będzie opcją, która pozwoli trenerowi rotować składem bez utraty jakości - podsumował dziennikarz.

Były piłkarz Porto nie ma wątpliwości ws. Pietuszewskiego. "Super opcja"

Grzegorz Mielcarski, były reprezentant Polski i piłkarz FC Porto uważa, że Pietuszewski dokonał dobrego wyboru, przenosząc się do Portugalii.

- Super opcja. Biorąc pod uwagę, że jest tam dwóch reprezentantów Polski, to jest to dla Pietuszewskiego idealne. Nie ma lepszego momentu na wejście do drużyny. To jest topowy klub. Jeżeli tam się sprawdzisz, możesz grać w najlepszych klubach na świecie. Z takich klubów jak Porto, Sporting czy Benfica piłkarze idą w świat. Tylko to już są wtedy zupełnie inne pieniądze. Dla niego wzorem powinien być Francisco Conceicao, który grał wcześniej w Porto, a potem poszedł do Juventusu i się sprawdził - skomentował Mielcarski.