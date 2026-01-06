Wybawienie dla reprezentanta Polski! Jest oferta

Mateusz Bogusz wywołał spore zamieszanie w Meksyku. Polak samowolnie opuścił zgrupowanie Cruz Azul i udał się do Polski. Wcześniej informowaliśmy, że meksykańskie media miały ustalić, że zgody na wyjazd Polaka nie wyraził ani trener Nicolas Larcamon, ani żaden z przedstawicieli jego sztabu. Bogusz był jedynymi zawodnikiem, którego zabrakło podczas treningu. Pomocnik kosztował Cruz Azul 8,5 mln euro, podpisał kontrakt na dwa lata - od stycznia 2025 roku do grudnia 2026.

Jest oferta za Bogusza. Polak może wrócić do MLS

Mateusz Bogusz od dłuższego czasu miał problemy z grą w Cruz Azul. Jego sytuacja znacznie pogorszyła się po objęciu sterów w klubie przez trenera Nicolasa Larcamona. Po ostatnich wydarzeniach stała się katastrofalna. Polak mimo kontraktu ważnego do grudnia, nie ma czego szukać w meksykańskim klubie.

Sporo wskazuje na to, że wybawienie dla Bogusza może nadejść z kierunku, który zna doskonale. Fabrizio Romano poinformował, że Cruz Azul miało otrzymać ofertę za Polaka z Houston Dynamo. Potencjalny pracodawca Bogusza zajął 12. miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej MLS, w poprzednim sezonie.

Bogusz w MLS mógłby liczyć na konkretną pensję

Nasz zawodnik miałby trafić do MLS jako Designated Player (DP). Dzięki czemu znalazłby się ponad standardowym limitem wynagrodzeń. Bogusz doskonale zna MLS. Wcześniej ze świetnym skutkiem występował w Los Angeles FC, gdzie w drugim sezonie zdobył aż 16 bramek.

Ostatnio mocno wyhamowała kariera reprezentacyjna wciąż zawodnika Cruz Azul. W Biało-Czerwonych barwach Bogusz ostatnio wystąpił w czerwcu ubiegłego roku, w wygranym 2:0 meczu towarzyskim z Mołdawią.