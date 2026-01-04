Tak Portugalczycy ocenili Polaków. Trener Porto nagle wspomniał o Kiwiorze

FC Porto wygrało swój szesnasty mecz w tym sezonie ligi portugalskiej. Zespół Francesco Farioliego pokonał 1:0 Santa Clara po golu Samu Aghehowy i powiększył przewagę nad Sportingiem CP do siedmiu punktów. Ogromny błąd przy akcji bramkowej Porto popełnił Gabriel Batista, bramkarz Santa Clara. W wyjściowym składzie Porto, jak zwykle, znaleźli się Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior. Bednarek obejrzał żółtą kartkę w jedenastej minucie po faulu na Gabrielu Silvie. Jak reprezentanci Polski zostali ocenieni przez portugalskie media?

Tak Portugalczycy ocenili Polaków. Bednarek wyżej od Kiwiora

Serwis zerozero.pt przyznał Bednarkowi notę 7,5 w skali 1-10, a Kiwiorowi - 6,9. Bednarek otrzymał wyższą notę od Samu, który strzelił jedynego gola w tym spotkaniu. Platforma Flashscore uznała Bednarka za najlepszego piłkarza tego meczu z notą 7,6 - Kiwior został oceniony na 6,7.

Przez cały mecz Santa Clara nie oddała żadnego celnego strzału, choć łącznie miała więcej prób od Porto. "Defensywa Porto zdołała zamknąć drogę do bramki i zapewnić sobie zwycięstwo na Azorach" - pisze rtp.pt.

"W jedenastej minucie Bednarek popełnił błąd, który naprawił faulem. Potem przeszedł do praktycznego trybu gry, skutecznie odcinając się od wszystkiego, co stanęło mu na drodze, przyczyniając się pozytywnie do zwycięstwa" - pisał dziennik "A Bola" o Bednarku.

"Wbrew powszechnemu przekonaniu, hojnie przyczynił się do 22 fauli popełnionych przez jego zespół w całym meczu. Nigdy nie przejmował się estetyką, dzięki czemu Diogo Costa mógł spokojniej przeżyć ten wieczór. W pierwszej połowie popisywał się udanymi akcjami z rozprowadzaniem piłki" - dodała "A Bola" nt. występu Kiwiora. Obaj Polacy otrzymali "szóstkę" od tego dziennika.

Trener Porto nagle wspomniał o Kiwiorze. "Potrafi"

Po zakończeniu spotkania trener Farioli odnosił się nie tylko do wyniku, ale też do stanu murawy czy kontuzji. W 28. minucie z boiska musiał zejść Francisco Moura. - W tej chwili na to miejsce mamy Martima Fernandeza, który zagrał dobry mecz. Jest też Kuba Kiwior, który potrafi grać dobrze na tej pozycji. Maraton, jakim jest liga, jest długi. Jesteśmy w połowie drogi i musimy pracować dalej - tłumaczył Włoch.

Teraz przed Porto kluczowa rywalizacja w Pucharze Portugalii. Tam Porto zagra u siebie z Benfiką, a więc z zespołem, w której trenerem jest były opiekun Porto - Jose Mourinho. Spotkanie odbędzie się 14 stycznia o godz. 21:45.