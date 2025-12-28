Transferowy hit Cristiano Ronaldo? Tak nabrali cały świat

Od początku 2023 r. Cristiano Ronaldo występuje w barwach Al-Nassr. W ostatnim ligowym meczu Al-Nassr pokonało 3:0 Al-Okhdood, a dwa gole strzelił Portugalczyk. W ten sposób Ronaldo ma 956 bramek w zawodowej karierze i jest coraz bliżej przekroczenia wyjątkowej bariery, którą jest zdobycie 1000 trafień. Kontrakt Ronaldo w Arabii Saudyjskiej jest ważny do czerwca 2027 r. Czy wkrótce może dojść do transferu z udziałem Portugalczyka?

Cristiano Ronaldo zagra z Leo Messim? "To bardzo zbliża"

Hiszpański dziennik "Mundo Deportivo" pisze, że Ronaldo może wkrótce opuścić Arabię Saudyjską. Portugalczyk miał zgłosić się do Interu Miami, a więc zespołu, w którym aktualnie występuje Leo Messi. Wspomniane źródło wskazało kilka powodów, dla których Ronaldo może chcieć przenieść się do Stanów Zjednoczonych. Jednym z nich jest sama niechęć Ronaldo do dalszej gry w Arabii. "Tu oglądalność wyścigów wielbłądów przewyższa oglądalność meczów piłki nożnej, co dla jego ego jest ciosem poniżej pasa" - czytamy.

"Mundo Deportivo" dodaje, że jeden ze znanych dermatologów miał przekazać Ronaldo, że saudyjskie słońce nie jest najlepsze dla jego skóry, a jako jeden z przykładów wskazał Miami. Poza tym Ronaldo miałby poświęcić się kinematografii po zakończeniu kariery piłkarskiej. Wcześniej miał otrzymać propozycję zagrania w siódmej części "Terminatora" w roli cyborga.

"To, co wydawało się niemożliwe, może stać się rzeczywistością. Cristiano Ronaldo i Leo Messi mogą zakończyć karierę, grając razem. Portugalski gwiazdor ma żal, że nigdy nie grał w tej samej drużynie, co Leo i nie chce zakończyć kariery bez tego doświadczenia. Zobaczymy, czy oferta CR7 dla Interu Miami zaowocuje transferem i intrygującym partnerstwem z Messim. Prezesem Interu jest David Beckham, od którego Cristiano odziedziczył koszulkę z numerem 7 w Manchesterze United i z którym dzieli chirurga plastycznego. A to bardzo zbliża" - pisze "Mundo Deportivo".

Czy faktycznie taki transfer może się wydarzyć? Trzeba brać pod uwagę to, że "Mundo Deportivo" to gazeta z Katalonii, a więc sprzyja ona Barcelonie i Messiemu. To więc jasno wskazuje na to, że podane źródło może nie uchodzić za najbardziej wiarygodne. Warto też dodać, że 28 grudnia w Hiszpanii to data związana z ichniejszym Prima Aprilis, które jest określane jako "Dzień Świętych Niewiniątek".

W tym sezonie Ronaldo zagrał już trzynaście meczów w barwach Al-Nassr, w których strzelił jedenaście goli i zanotował trzy asysty.

Warto też przypomnieć, że w marcu tego roku pojawiały się plotki o możliwym transferze Ronaldo do Interu Miami ze względu na zbliżające się Klubowe Mistrzostwa Świata. Doniesienia były jednak nieprawdziwe.

Ronaldo wywarłby większy wpływ od Messiego? "Nie chcę go obrażać, ale..."

Brek Shea, były zawodnik Interu Miami z lat 2020-2023 uważa, że Ronaldo miałby większy wpływ na rozwój MLS od Messiego.

- Nie chcę obrażać Messiego, ale on jest bardzo cichy. Nadal nie mówi dobrze po angielsku. Uważam, że Ronaldo jest bardziej otwarty, robi więcej rzeczy na oczach opinii publicznej. Właśnie z tego powodu, że zna język i udziela dużo wywiadów, to wywarłby większy wpływ. Mówię wyłącznie o sprawach poza boiskiem - tłumaczył Amerykanin.