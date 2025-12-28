Transferowy hit Cristiano Ronaldo? Tak nabrali cały świat

Od początku 2023 r. Cristiano Ronaldo występuje w barwach Al-Nassr. W ostatnim ligowym meczu Al-Nassr pokonało 3:0 Al-Okhdood, a dwa gole strzelił Portugalczyk. W ten sposób Ronaldo ma 956 bramek w zawodowej karierze i jest coraz bliżej przekroczenia wyjątkowej bariery, którą jest zdobycie 1000 trafień. Kontrakt Ronaldo w Arabii Saudyjskiej jest ważny do czerwca 2027 r. Czy wkrótce może dojść do transferu z udziałem Portugalczyka?
Hiszpański dziennik "Mundo Deportivo" pisze, że Ronaldo może wkrótce opuścić Arabię Saudyjską. Portugalczyk miał zgłosić się do Interu Miami, a więc zespołu, w którym aktualnie występuje Leo Messi. Wspomniane źródło wskazało kilka powodów, dla których Ronaldo może chcieć przenieść się do Stanów Zjednoczonych. Jednym z nich jest sama niechęć Ronaldo do dalszej gry w Arabii. "Tu oglądalność wyścigów wielbłądów przewyższa oglądalność meczów piłki nożnej, co dla jego ego jest ciosem poniżej pasa" - czytamy.
"Mundo Deportivo" dodaje, że jeden ze znanych dermatologów miał przekazać Ronaldo, że saudyjskie słońce nie jest najlepsze dla jego skóry, a jako jeden z przykładów wskazał Miami. Poza tym Ronaldo miałby poświęcić się kinematografii po zakończeniu kariery piłkarskiej. Wcześniej miał otrzymać propozycję zagrania w siódmej części "Terminatora" w roli cyborga.
"To, co wydawało się niemożliwe, może stać się rzeczywistością. Cristiano Ronaldo i Leo Messi mogą zakończyć karierę, grając razem. Portugalski gwiazdor ma żal, że nigdy nie grał w tej samej drużynie, co Leo i nie chce zakończyć kariery bez tego doświadczenia. Zobaczymy, czy oferta CR7 dla Interu Miami zaowocuje transferem i intrygującym partnerstwem z Messim. Prezesem Interu jest David Beckham, od którego Cristiano odziedziczył koszulkę z numerem 7 w Manchesterze United i z którym dzieli chirurga plastycznego. A to bardzo zbliża" - pisze "Mundo Deportivo".
Czy faktycznie taki transfer może się wydarzyć? Trzeba brać pod uwagę to, że "Mundo Deportivo" to gazeta z Katalonii, a więc sprzyja ona Barcelonie i Messiemu. To więc jasno wskazuje na to, że podane źródło może nie uchodzić za najbardziej wiarygodne. Warto też dodać, że 28 grudnia w Hiszpanii to data związana z ichniejszym Prima Aprilis, które jest określane jako "Dzień Świętych Niewiniątek".
W tym sezonie Ronaldo zagrał już trzynaście meczów w barwach Al-Nassr, w których strzelił jedenaście goli i zanotował trzy asysty.
Warto też przypomnieć, że w marcu tego roku pojawiały się plotki o możliwym transferze Ronaldo do Interu Miami ze względu na zbliżające się Klubowe Mistrzostwa Świata. Doniesienia były jednak nieprawdziwe.
Brek Shea, były zawodnik Interu Miami z lat 2020-2023 uważa, że Ronaldo miałby większy wpływ na rozwój MLS od Messiego.
- Nie chcę obrażać Messiego, ale on jest bardzo cichy. Nadal nie mówi dobrze po angielsku. Uważam, że Ronaldo jest bardziej otwarty, robi więcej rzeczy na oczach opinii publicznej. Właśnie z tego powodu, że zna język i udziela dużo wywiadów, to wywarłby większy wpływ. Mówię wyłącznie o sprawach poza boiskiem - tłumaczył Amerykanin.