Doliczony czas i oto co zrobił 40-letni Ronaldo. Niepojęte

Cristiano Ronaldo dołączył do Al Nassr wraz z początkiem stycznia 2023 roku. Wydawało się, że ten transfer oznacza dla Portugalczyka zmierzch kariery, jednak nic bardziej mylnego. Ronaldo wciąż jest w doskonałej dyspozycji, co udowadnia w reprezentacji Portugalii. Na co dzień błyszczy też w klubie.
Cristiano Ronaldo błysnął w meczu 10. kolejki Saudi Professional League. Portugalczyk poprowadził Al Nassr do zwycięstwa w spotkaniu z Al Okhdood. Legendarny piłkarz zdobył dwie bramki, trafiał w 31. minucie, a także w 3. minucie doliczonego czasu gry pierwszej połowy. Zwłąszcza ten drugi gol był wyjątkowej urody, bo strzelony piętą.
Ofensywny zawodnik mógł jeszcze poprawić swój dorobek strzelecki w drugiej części meczu. Jego bramka z 66. minuty nie została jednak uznana. Ronaldo rozegrał całe spotkanie. Na 3:0 w doliczonym czasie drugiej połowy podwyższył jeszcze Joao Felix. Kapitan reprezentacji Portugalii ma na koncie 12 bramek w 10 kolejkach. W klasyfikacji strzelców wyprzedza Felixa o jedno trafienie.
Postawa wybitnego Portugalczyka przekłada się na grę Al Nassr. Zespół znajduje się na szczycie tabeli ligi arabskiej, z czterema punktami przewagi nad drugim Al-Hilal. Drużyna Ronaldo ostatni raz przegrała 28 października, w meczu King Cup z Al-Ittihad.
Ronaldo to nie jedyna gwiazda w składzie Al Nassr. Kibice tego zespołu mogą podziwiać takie nazwiska jak Inigo Martinez, Marcelo Brozović, Kingsley Coman czy Joao Felix. Trenerem arabskiego klubu jest słynny rodak Ronaldo, Jorge Jesus.