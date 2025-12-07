Cały świat mówi o tym, co zrobił Messi w finale MLS

Leo Messi dołączył do Interu Miami w lipcu 2023 r. Od tego czasu jeszcze nie został mistrzem MLS, ale zdołał zdobyć pozostałe trofea, takie jak Leagues Cup czy Supporters Shield. W ostatnich dniach Messi przedłużył kontrakt z Interem do grudnia 2028 r. - Bardzo się cieszę, że mogę tu zostać i kontynuować ten projekt, który nie tylko był marzeniem, ale stał się piękną rzeczywistością. Cieszę się, że mogę tu zostać - stwierdził Messi tuż po złożeniu podpisu.

Dwie asysty Messiego w finale. Inter Miami mistrzem MLS

Ostatnio Inter został mistrzem Konferencji Wschodniej MLS. Później zespół Javiera Mascherano startował od 1/8 finału play-offów, gdzie wygrał 2:1 w serii z Nashville SC. Potem Inter wygrywał 4:0 z FC Cincinnati i 5:1 z New York City. Losy tytułu w MLS rozstrzygnęły się w sobotni wieczór czasu polskiego, gdy Inter Miami grał z Vancouver Whitecaps, a więc z aktualnym zespołem Thomasa Muellera.

Po pierwszej połowie wszystko układało się po myśli Interu, który już w ósmej minucie prowadził 1:0. Wtedy piłkę we własnej bramce umieścił Edier Ocampo. W 60. minucie było już 1:1 po trafieniu Aliego Ahmeda. Whitecaps mogło pójść za ciosem, ale nie wykorzystywało swoich okazji, by prowadzić 2:1 w finale.

W kluczowym momencie sprawy w swoje ręce wziął Messi. Najpierw Argentyńczyk odzyskał piłkę na połowie przeciwnika, z czego wyszła asysta przy trafieniu Rodrigo de Paula na 2:1. Potem Messi świetnie podał piłkę w kierunku Tadeo Allende, który swoim golem zapewnił Interowi mistrzostwo MLS. Stadion w Miami oszalał, a swoich emocji nie mógł pohamować Javier Mascherano, który po bramce Allende ruszył w kierunku Jordiego Alby i go wyściskał.

Poza dwiema asystami w finale Messi został wyróżniony tytułem MVP play-offów. Warto dodać, że to był wybór absolutnie zasłużony.

Jednocześnie Mascherano ma za sobą pierwszy sezon w roli trenera klubowego. - Odkąd tu przybyłem, zawsze pojawiały się wątpliwości. Zawsze mówiłem prawdę, nigdy jej nie ukrywałem: nie miałem zbyt dobrych wyników w młodzieżowej reprezentacji. Nie układało mi się. Znalazłem grupę zawodników, która zrozumiała nasz sposób pracy. Zakończenie sezonu w ten sposób to coś niesamowitego - mówił trener Interu Miami.

Teraz przed Messim i Interem zasłużona przerwa. Nowy sezon MLS rozpocznie się 21 lutego 2026 r., a sezon regularny potrwa do 7 listopada. To będzie ostatni sezon w aktualnym systemie, a od 2027 r. rozgrywki MLS będą odbywać się w systemie jesień-wiosna, który doskonale znamy z europejskich rozgrywek.

