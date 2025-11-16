W Portugalii nie widać końca zachwytów nad Bednarkiem. Tak go nazwali

W trakcie letniego okna transferowego Jan Bednarek przeniósł się do FC Porto za 7,5 mln euro. Polak świetnie zaadoptował się do gry w nowym klubie i zbiera świetne recenzje w Portugalii. Do tej pory Bednarek zagrał 16 meczów w Porto, a w dziesięciu z nich udało się zachować czyste konto. Bednarek doznał kontuzji kolana przy okazji meczu Porto - Famalicao, przez co wypadł z gry na około trzy tygodnie. To też wykluczyło jego udział na listopadowym zgrupowaniu reprezentacji Polski.

Ależ wyróżnienie dla Bednarka. "To filar zespołu, którego brakowało"

Komentatorzy portugalskiej telewizji "Sport TV" wybrali najlepszych zawodników ligi po jedenastu rozegranych kolejkach. W tym gronie oczywiście musiało znaleźć się miejsce dla Bednarka. "Bednarek to zawodnik, którego w Porto dotychczas brakowało. To filar zespołu, który przybył do Portugalii z dużym doświadczeniem zdobytym w Premier League" - czytamy.

Bednarek nie jest jedynym zawodnikiem Porto, który został wyróżniony. Komentatorzy wyróżnili też Diogo Costę, Alberto Costę i Viktora Froholdta. Wśród defensorów dziennikarze zwrócili też uwagę na Nicolasa Otamendiego (SL Benfica) i Goncalo Inacio (Sporting CP).

Ostatnio Bednarek otrzymał też nagrodę dla najlepszego obrońcy ligi portugalskiej we wrześniu i październiku. Wtedy Polak otrzymał 15,03 proc. głosów i wyprzedził Otamendiego (13,07 proc.) oraz Konana z Gil Vicente (12,42 proc.). "Bednarek przyczynił się w znacznym stopniu do tego, że Porto nadal jest niepokonane. Porto nie straciło też ani jednej bramki w czterech z pięciu meczów, dzięki czemu wciąż ma najmniej straconych goli w lidze" - pisze dziennik "A Bola".

Dlatego Bednarek doznał kontuzji. "Kolano dostało trochę złego bodźca"

Z czego wynika ta kontuzja Bednarka? Nieco inną perspektywę na tę sprawę rzucił Filip Bednarek, brat Jana, który teraz występuje w Sparcie Rotterdam.

- Janek od kilku tygodni funkcjonuje z bólem. W ostatnim meczu z Utrechtem jego kolano dostało trochę złego bodźca i ten uraz się pogłębił. Nie jest to może jakiś wielki uraz, ale mikrouraz, który za każdym razem mu doskwiera. On od kilku lat funkcjonuje w bardzo ostrym rytmie. Te kontuzje co prawda go omijają, ale to zawsze odbija się na zdrowiu. Od początku sezonu ma wiele meczów rozegranych, teraz dużo gry co trzy dni, a kiedy jest przerwa na kadrę, on dalej "łupie" te mecze. To odbiło się na jego kolanie - wytłumaczył.

Kontrakt Bednarka z Porto jest ważny do czerwca 2029 r. Tuż po listopadowej przerwie na mecze reprezentacji Porto zagra z czwartoligowym Sintrense w czwartej rundzie Pucharu Portugalii.