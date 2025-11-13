Powrót na stronę główną
Rekordowy transfer Legii na zakręcie. Ależ zjazd
Ernest Muci to piłkarz, który został najdrożej sprzedany przez Legię Warszawa. Albańczyk dołączył do Besiktasu za 10 mln euro. Wydawało się, że kolejny wielki transfer z jego udziałem jest coraz bliżej, ale teraz Muci przeżywa znacznie gorszy okres. Tureckie media - które wcześniej podawały, że Muci mógłby wrócić do Legii - teraz donoszą o specjalnym spotkaniu między Mucim a trenerem Trabzonsporu.
W latach 2021-2024 Ernest Muci występował w barwach Legii Warszawa. W tym czasie Albańczyk zagrał w 114 meczach, w których strzelił 21 goli i zanotował 10 asyst. Legia kupiła Muciego za 500 tys. euro z KF Tirana, a potem sprzedała go za 10 mln euro do Besiktasu. W ten sposób Legia ustanowiła swój rekord sprzedażowy. Przez ostatnie miesiące z tureckich mediów wychodziły informacje, że Muci wkrótce może trafić do jednego z klubów Premier League, a wtedy Legia dostałaby 10 proc. od kwoty kolejnego transferu z udziałem Muciego. Teraz były gracz Legii jest jednak na zakręcie.

Co dalej z Ernestem Mucim? "Jeśli się ogarniesz, to wrócisz"

W latach 2024-2025 Muci zagrał 61 meczów dla Besiktasu i strzelił w nich 11 goli. We wrześniu br. Besiktas wypożyczył Muciego do Trabzonsporu do końca sezonu, zawierając tam opcję wykupu za 8,5 mln euro. Muci nie strzelił gola i nie zanotował asysty w trakcie sezonu 25/26. Forma Muciego spadła na tyle, że Sylvinho nie uwzględnił go na liście na trzecie kolejne zgrupowanie reprezentacji Albanii.

Serwis takvim.com.tr, że Fatih Tekke, a więc trener Trabzonsporu, spotkał się prywatnie z Mucim, by pomóc mu wrócić do formy. - Chciałem cię do klubu, bo w ciebie wierzę. Jeżeli się ogarniesz, to wrócisz do składu - miał powiedzieć szkoleniowiec. "Jeśli Ernest Muci nie poprawi swoich wyników, jest mało prawdopodobne, aby stał się częścią przyszłych planów Trabzonsporu" - dodaje kuzeyekspres.com.tr.

W trakcie letniego okna transferowego pojawiły się informacje, że Muci mógłby wrócić do Legii w ramach wypożyczenia, ale ostatecznie do tego nie doszło. Jeżeli Trabzonspor nie wykupi Muciego, to wróci on do Besiktasu i będzie miał tylko rok ważnego kontraktu.

Trabzonspor zajmuje trzecie miejsce w lidze tureckiej z 25 punktami i traci cztery do prowadzącego Galatasaray. Besiktas z kolei jest na szóstej pozycji i ma pięć punktów mniej od Trabzonsporu, do którego wypożyczony jest Muci. Trabzonspor nie rywalizuje w tym sezonie w europejskich pucharach, więc ma przed sobą tylko krajowe rozgrywki.

Warto dodać, że Albania rywalizuje w eliminacjach do mistrzostw świata i zajmuje drugie miejsce w grupie K, gdzie ma punkt więcej od Serbii. Jeżeli Albania zakończy eliminacje na drugim miejscu, to trafi do trzeciego koszyka i zagra w marcu przyszłego roku w barażach. Być może wtedy Muci znów wróci do łask u trenera Sylvinho.

