Tak Portugalczycy ocenili Kiwiora i Bednarka po hicie. Co za słowa!

FC Porto nadal jest niepokonane w rozgrywkach ligi portugalskiej. Zespół Francesco Farioliego pokonał 2:1 Bragę po golach Rodrigo Mory i Borjy Sainza. W ten sposób Porto ma trzy punkty przewagi nad drugim Sportingiem i cztery nad trzecią Benfiką. Po raz kolejny w wyjściowym składzie Porto znaleźli się Polacy - Jan Bednarek i Jakub Kiwior. - Dzisiejszy mecz był dla nas testem dojrzałości. Przed nami długa droga do mistrzostwa. Musimy iść nią mecz po meczu, nie popadając w samozadowolenie - mówił trener Farioli. Jak portugalskie media oceniły reprezentantów Polski?

REKLAMA

Zobacz wideo Rafał Augustyniak w reprezentacji Polski? Kosecki: Niestety jest już za późno

Tak Portugalczycy ocenili Polaków. "Był prawdziwym szefem defensywy"

Serwis zerozero.pt przyznał Bednarkowi notę 6,4 w skali 1-10. Dużo lepiej ocenił Kiwiora - 7,1. "Mało kto będzie miał wątpliwości, że to Bednarek jest prawdziwym szefem defensywy Porto. Zawsze dobrze ustawiony i gotowy do pojedynków. Nie dawał przestrzeni Pau Victorowi i później Franowi Navarro" - tak o Bednarku napisał dziennik "A Bola".

"Był bardziej wystawiony na atak rywali niż jego kolega z drużyny, zwłaszcza ze względu na grę Ricardo Horty i Rodrigo Zalazara. Biorąc wszystko pod uwagę, to nie wypadł gorzej. Dobry wślizg uniemożliwił kapitanowi Bragi oddanie strzału na bramkę" - to z kolei opinia "A Bola" nt. występu Kiwiora.

Porto zagra jeszcze dwa mecze przed listopadową przerwą na mecze reprezentacji, odpowiednio z Utrechtem w Lidze Europy (06.11), a potem z Famalicao w lidze portugalskiej (09.11).

Co za słowa Polaków o Porto. "Chcę wrócić na sam szczyt"

Bednarek i Kiwior bardzo dobrze odnajdują się w Porto. Zwłaszcza były zawodnik Southampton bardzo sobie chwali przenosiny do Portugalii. - Myślę, że FC Porto było mi przeznaczone. Jestem bardzo szczęśliwy, że tu jestem. Chcę spróbować wrócić z FC Porto tam, gdzie jego miejsce, czyli na sam szczyt. Kiedy drużyna przechodzi przez trudny okres i potrzebuje większej kontroli, mogę ocenić sytuację. Chcę nauczyć się mówić po portugalsku z szacunku dla kolegów z drużyny - tłumaczył Polak.

Zobacz też: Tak Buffon mówi o Szczęsnym. "To dobry chłopak, ale..."

- Jestem pozytywnie zaskoczony. Przychodząc z Arsenalu, nie mogło być wielkiego efektu "wow", ale niedawno całym zespołem zwiedziliśmy klubowe muzeum, mieliśmy spotkanie z legendami Porto, obejrzeliśmy filmy z przeszłości – trafiłem do naprawdę wielkiego klubu z ogromnymi tradycjami. Mam nadzieję, że będziemy to kontynuować i osiągniemy sukcesy - opowiedział Kiwior.

Zapewne i Bednarek, i Kiwior otrzymają powołania do reprezentacji Polski na listopadowe zgrupowanie, gdzie Biało-Czerwoni zagrają z Holandią (14.11) i Maltą (17.11). Są bardzo duże szanse, że Polacy zagrają w barażach do przyszłorocznych mistrzostw świata.