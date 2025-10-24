A jednak! Tam ma pracować Vuković. Borek ujawnił sensacyjny kierunek

W ostatnich dniach było bardzo gorąco wokół Edwarda Iordanescu i jego pozycji w Legii Warszawa. Po porażce 1:3 z Zagłębiem Lubin seria meczów Legii bez zwycięstwa wzrosła do trzech spotkań. Pojawiały się informacje, że Iordanescu podał się do dymisji, ale nie została ona przyjęta przez władze Legii. Fredi Bobić powiedział wprost w programie "Ekstraklasa po godzinach", że doniesienia o dymisji Iordanescu są kaczką dziennikarską. W związku z tym Rumun nadal pracuje, a w czwartek Legia wygrała 2:1 z Szachtarem Donieck w fazie ligowej Ligi Konferencji.

Vuković jednak nie dla Legii i Motoru? Borek: Trener przebywa w Chinach

W związku z tzw. "gorącym krzesłem" w Legii Warszawa pojawiały się już kandydatury potencjalnych następców. Numerem jeden wydawał się być Aleksandar Vuković, który pracował w Legii przez siedem lat w różnych rolach, także jako pierwszy trener. - Z mojej perspektywy Legia to Legia. Ale nie potrafię powiedzieć czy jest to w ogóle realne - mówił Vuković w rozmowie z Interią, mówiąc o potencjalnym powrocie do Legii.

Wygląda na to, że do powrotu do pracy Vukovicia w Polsce nie dojdzie. A przynajmniej na to wskazują doniesienia Mateusza Borka z Kanału Sportowego. Z jego informacji wynika, że Vuković aktualnie przebywa w Pekinie, czyli w stolicy Chin. "Bardzo możliwa jest praca Serba w Chinach. Sprawa nabiera rozpędu" - czytamy we wpisie Borka.

Nie wiadomo jednak, czy chodzi o jeden z klubów, czy o reprezentację Chin, która aktualnie poszukuje selekcjonera.

Do tej pory Vuković zbierał doświadczenie trenerskie w Polsce. W latach 2015-2022 zdołał poprowadzić Legię w 90 meczach, a w sezonie 19/20 zdobył mistrzostwo Polski. Później Vuković prowadził Piasta Gliwice w latach 2022-2025 i odszedł z klubu po wygaśnięciu kontraktu. Jego następcą w Gliwicach został Szwed Max Molder, który już stracił pracę. Nowym trenerem Piasta jest Daniel Myśliwiec.

Warto dodać, że nazwisko Vukovicia pojawiało się też w kontekście objęcia Motoru Lublin, zwłaszcza po ostatniej porażce 2:5 z GKS-em Katowice. Na razie Mateusz Stolarski utrzymuje posadę, ale być może jego pozycja się zmieni po piątkowym spotkaniu z Widzewem Łódź.

Do tej pory w lidze chińskiej pracowało 16 trenerów z Serbii, m.in. Dragan Stojković (były selekcjoner Serbii), Dragomir Okuka (były trener Legii Warszawa i Wisły Kraków), Ljubisa Tumbaković (selekcjoner Serbii w latach 2019-2020), Milan Ristić czy Aleksandar Stanojević.