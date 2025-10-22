Niesamowite wieści o Feio. O krok od objęcia giganta!

Goncalo Feio pozostaje bezrobotny od 13 lipca br., kiedy to przedwcześnie zakończył współpracę z francuskim USL Dunkerque. Feio nie podobała się organizacja klubu, a także infrastruktura, więc rozwiązał umowę z drugoligowcem. - Mam własne standardy i etykę pracy. To, co mi powiedziano i czego oczekiwałem w porównaniu z tym, co zastałem w klubie, były dwoma różnymi rzeczami - tłumaczył trener w późniejszych wywiadach. Kiedy Feio wróci do pracy? Okazuje się, że całkiem niedawno mógł objąć znany klub w Szkocji.

Feio mógł poprowadzić giganta ze Szkocji. Inny trener był jednak faworytem

Serwis maisfutebol.iol.pt poinformował, że Feio mógł objąć wielki klub z ligi szkockiej. Mowa o Glasgow Rangers. Portugalczyk był faworytem Kevina Thelwella, dyrektora sportowego Rangersów. Ostatecznie wybór Szkotów padł na Niemca Danny'ego Rohla, który wcześniej prowadził Sheffield Wednesday.

"Feio przegrał wyścig z Rohlem na fotofiniszu. Feio walczył zaciekle, by znaleźć się na ławce Glasgow Rangers aż do samego końca" - czytamy w artykule. Portugalczycy dodają, że wcześniej Rangersi starali się m.in. o Stevena Gerrarda (bez klubu) czy Kevina Muscata (Shanghai Port).

Rangers rozpoczęli ten sezon ligi szkockiej, zdobywając dziewięć punktów w ośmiu meczach - to daje im szóste miejsce. Szkoci przegrali też dwa pierwsze mecze w fazie ligowej Ligi Europy (0:1 z Genkiem i 1:2 ze Sturmem Graz).

Glasgow Rangers to 55-krotny mistrz Szkocji, który zdobył swój ostatni tytuł w sezonie 20/21. Od tamtej pory cztery kolejne sezony kończyły się mistrzostwami dla Celtiku.

Borek widział Feio z powrotem w Legii. "Czasami w takich sytuacjach tylko szalone rozwiązania"

W ostatnim czasie Feio był też przymierzany do powrotu do pracy w Polsce. Po tym, jak Portugalczyk prowadził już Motor Lublin i Legię Warszawa, to teraz Feio był łączony z pracą m.in. w Radomiaku Radom, Pogoni Szczecin czy w Wieczystej Kraków. W Radomiaku są pewne powiązania, ponieważ Emanuel Ribeiro, asystent Feio, jest bratem dyrektora sportowego klubu z Radomia.

Ostatnio Mateusz Borek zasugerował, że Feio mógłby znów objąć Legię Warszawa w obliczu informacji o potencjalnej dymisji Edwarda Iordaenscu. - Być może ta koncepcja najszybciej kupiłaby szatnię. Nie wiem, czy nie rozważyłbym jeszcze jednego telefonu do Goncalo, szatnia mu ufała, miała z nim chemię. Zaraz na czacie pojawią się "XD, XD, XD", "Borek zwariował", ale czasami w takich trudnych sytuacjach tylko szalone rozwiązania mają prawo właściwie funkcjonować - mówił dziennikarz Kanału Sportowego.