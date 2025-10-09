Rosyjski piłkarz mówi wprost o rusofobii w Niemczech

Po tym, jak FIFA i UEFA wykluczyły Rosję z rywalizacji międzynarodowej przy inwazji na Ukrainę, nie ma aż tak wielu rosyjskich piłkarzy, którzy grają poza granicami swojego kraju. W tym gronie jest m.in. Matwiej Safonow (Paris Saint-Germain), Aleksiej Mirańczuk (Atlanta United), Arsen Zacharian (Real Sociedad), Aleksandr Gołowin (AS Monaco), Fiodor Czałow (PAOK Saloniki) czy Magomied-Szapi Sulejmanow (Kansas City). Jak wygląda podejście do rosyjskich piłkarzy w innych krajach?

REKLAMA

Zobacz wideo Prawie cztery lata czekaliśmy na jego występ! Czy gwiazda Kozłowskiego znów zaświeci? Szymczak: Znowu jest regularny

Czy jest rusofobia w Niemczech? "Nie rozmawialiśmy o polityce"

W trzeciej drużynie Sankt Pauli (które znajduje się w szóstej lidze niemieckiej) gra Muslim Kagiermanow. Jak pomocnik ocenia podejście w Niemczech do Rosjan? - Czy istnieje rusofobia w Niemczech? W społeczeństwie nie ma śladu neonazizmu. Wszyscy są tu otwarci na dialog. Poza tym grałem z piłkarzem z Ukrainy. Był do mnie pozytywnie nastawiony i nie rozmawialiśmy o polityce - powiedział Rosjanin w rozmowie z portalem sport24.ru.

Kagiermanow mówił też o zachowaniu społeczeństwa w Niemczech i porównał to do tego, jak zachowywali się ludzie w Moskwie. - W Moskwie wszyscy są tacy ponurzy, są jak roboty. Jak ich zapytasz o drogę, to często cię ominą i odpowiedzą nieludzko. W Niemczech jest odwrotnie. Gdziekolwiek w Niemczech będzie przechodzień, to on się zatrzyma i odpowie na Twoje pytanie - dodał zawodnik Sankt Pauli.

Czy Rosjanin może awansować do pierwszego zespołu Sankt Pauli? - Teraz jest to mało prawdopodobne. Ciągłe kontuzje hamują moją karierę. Naciągnąłem pachwinę podczas jednego treningu, lekarz założył tejpy i wydawało się, że wszystko się zagoi. Na kolejnym treningu sytuacja się powtórzyła. Teraz pracuję nad tym, by z pachwiną było wszystko w porządku. Futbol przestał być dla mnie zabawą z powodu ciągłych kontuzji - podsumował Kagiermanow.

Aktualnie w seniorskiej drużynie Sankt Pauli gra dwóch Polaków: Adam Dźwigała oraz Arkadiusz Pyrka. Ostatnim rosyjskim piłkarzem w tym klubie był Jurij Sawiczew z lat 1994-1999.

Zobacz też: De Jong powiedział, co myśli o decyzji Barcelony. Króciutko

Sankt Pauli zajmuje dziesiąte miejsce w tabeli Bundesligi z siedmioma punktami i ma cztery punkty przewagi nad strefą spadkową.