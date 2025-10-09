Trener giganta nie żyje. Żałoba w całym kraju. Absolutna legenda

Boca Juniors to jeden z najbardziej utytułowanych klubów w Argentynie. To 35-krotny mistrz kraju wywalczył swój ostatni tytuł w 2022 r. Dawniej w barwach Boca grali tacy piłkarze, jak Daniele De Rossi, Juan Roman Riquelme, Carlos Tevez, Fernando Gago czy Nicolas Burdisso. Aktualnie w barwach Boca występuje m.in. Edinson Cavani, Leandro Paredes czy Ander Herrera. Argentyński futbol właśnie pogrążył się w żałobie po stracie jednej z legend, także związanej z Boca Juniors.

REKLAMA

Zobacz wideo Kacper Urbański najgorszy na boisku. Czy odrodzi się w Legii? Kosecki: Dajcie mu czas! Z tym talentem w końcu odpali

Legenda nie żyje. Ogromna żałoba w Argentynie. "Z głębokim smutkiem"

Boca Juniors poinformowała w środę w mediach społecznościowych o śmierci Miguela Angela Russo, a więc dotychczasowego trenera klubu. Szkoleniowiec zmarł w wieku 69 lat. "Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci Miguela Angela Russo. Miguel pozostawił niezatarty ślad w naszej społeczności i zawsze będzie przykładem radości, ciepła i wysiłku. W tym trudnym czasie żałoby towarzyszymy jego rodzinie i bliskim" - czytamy w komunikacie klubu.

Russo walczył przez długi czas, bo od 2017 r., z rakiem prostaty, który później doprowadził do choroby pęcherza moczowego. Trener przeszedł też dwie operacje, w tym chemioterapię. W ostatnich miesiącach Russo walczył o powrót do zdrowia, a po raz ostatni wystąpił publicznie w Boca 23 września br. "Russo pozostawia po sobie monumentalne dziedzictwo: jako strateg, mentor i symbol wytrwałości" - pisze beinsports.com.

W czwartek w holu stadionu Boca pojawią się jego szczątki, a do piątku i godz. 12:00 czasu lokalnego kibice będą mogli uczestniczyć w czuwaniu. "Przykład życia, walki i miłości do piłki nożnej. Dzisiaj odszedł wielki człowiek, który wierzył w wielkie rzeczy i pozostawił po sobie ślad na zawsze" - napisał Alejandro Dominguez, szef CONMEBOL (federacji piłkarskiej w Ameryce Południowej).

Zobacz też: Zakazany mecz. UEFA nie pozwoliła, by te reprezentacje zagrały ze sobą

Boca Juniors za kadencji Russo grała podczas tegorocznych Klubowych Mistrzostw Świata. Klub z Argentyny trafił do grupy z Benfiką, Bayernem Monachium i Auckland City, i zdobył dwa punkty w trzech meczach.

Russo prowadził Boca Juniors trzykrotnie: od stycznia do grudnia 2007 r., w latach 2020-2021 i od 2 czerwca 2025 r. Poza tym Russo był trenerem Al-Nassr, Rosario Central, San Lorenzo, Millonarios, Estudiantes, Racing Club Avellaneda czy Velez Sarsfield. W trakcie kariery trenerskiej Russo wygrał dwa mistrzostwa Argentyny, mistrzostwo i Superpuchar Kolumbii, a także Copa Libertadores w sezonie 06/07, gdy był trenerem Boca.