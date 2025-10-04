Zachwytom nie ma końca! Reprezentant Polski robi furorę. "Klasa światowa"

Po 15 miesiącach Michał Skóraś znów otrzymał powołanie do reprezentacji Polski. Po raz ostatni Skóraś zagrał w narodowych barwach podczas Euro 2024 i meczu z Francją (1:1). Teraz Skóraś zapracował sobie na powołanie dzięki transferowi z Club Brugge do Gentu, gdzie w pięciu meczach zdobył dwie bramki oraz zanotował trzy asysty. - W Gent Michał jest kluczowym graczem. To największy transfer tego lata. Gra bardzo dobrze, a kibice skandują jego imię. To idealny transfer dla wszystkich stron - opowiadał Claudio Reulens, dziennikarz voetbalnieuws.be.

Ależ słowa o Skórasiu z Belgii. "To zawodnik klasy światowej. Niezwykły"

W piątek Gent rywalizował u siebie z Royal Charleroi. Po pierwszej połowie był remis 1:1, kiedy to na trafienie Atsukiego Ito odpowiedział Patrick Pflucke, pokonując bramkarza Gentu uderzeniem z rzutu wolnego. W 71. minucie błysnął Skóraś, kiedy to podał w kierunku Omriego Gandelmana z Izraela. W ten sposób Gent wygrał 2:1, a reprezentant Polski dorzucił kolejną liczbę do klasyfikacji kanadyjskiej. "Skóraś zaliczył asystę i nadal stwarzał zagrożenie" - pisał jeden z kibiców Gentu.

- To fantastyczne, że Michał dołączył do naszej drużyny. "Mika" to zawodnik klasy światowej i znakomity facet. Poznajemy się coraz lepiej, by jeszcze lepiej wykorzystać swoje mocne strony. Postępy będą widoczne z tygodnia na tydzień - mówił Gandelman po zakończeniu spotkania nt. Skórasia.

"Skóraś z asystą. Mecz groził tym, że przerodzi się w nudne widowisko z niewielką liczbą okazji bramkowych. Po rzucie rożnym Skóraś podkręcił piłkę w kierunku bramki" - pisał dziennik "Het Nieuwsblad". "Jesteśmy trochę zachwyceni Skórasiem. W swoim piątym meczu dla Gentu miał udział w zdobyciu piątej bramki. Był niezwykły" - napisał serwis sporza.be. "Skóraś zagrał znakomite dośrodkowanie do Gandelmana, a Izraelczyk ustalił wynik na 2:1" - czytamy na hln.be.

Warto dodać, że w 75. minucie na boisku podczas meczu Gent - Charleroi pojawił się Filip Szymczak, który jest wypożyczony z Lecha Poznań. Trzy minuty później z murawy zszedł Skóraś.

Teraz Skóraś uda się na zgrupowanie reprezentacji Polski, gdzie kadra Jana Urbana zagra z Nową Zelandią (09.10, mecz towarzyski) i Litwą (12.10, eliminacje MŚ 2026). Relacje tekstowe na żywo z meczów reprezentacji Polski w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.