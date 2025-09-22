Co za decyzja! 23-latka ma postawić słynny lub na nogi

1974/75 - to ostatni sezon Serie A z udziałem Ternany Calcio. Od tamtej pory klub z centralnej części Włoch rywalizuje głównie na drugim i trzecim poziomie rozgrywkowym w kraju. W barwach Ternany grało dwóch Polaków - Jan Żuberek (obecnie Inter U-23) oraz Jakub Łabojko (Motor Lublin). W tym sezonie Ternana gra w Serie C i ma siedem punktów po pięciu meczach, co daje jej miejsce w strefie play-offów o awans do Serie B. W ostatnich dniach Ternana stała się pionierem, jeżeli chodzi o obecność kobiet na czołowych stanowiskach.

23-letnia kobieta obejmie władzę w Ternanie. "Drodzy kibice"

Ternana oficjalnie poinformowała, że 23-letnia Claudia Rizzo została nową prezeską klubu. Nie jest to osoba przypadkowa, bo to córka Gian Luigiego Rizzo, właściciela Ternany i grupy Villa Claudia. Rizzo jest przedsiębiorcą z branży opieki zdrowotnej. W sprawach sportowych 23-latce będzie pomagać Massimo Ferrero, były prezydent Sampdorii. Jedynym dyrektorem w klubie będzie Tiziana Pucci, która obejmie funkcję dyrektora operacyjnego.

Czym dokładnie zajmuje się Claudia Rizzo? Włoskie media podają, że Rizzo jest właścicielką małego gospodarstwa rolnego na Sycylii. Warto dodać, że rodzina Rizzo nie wydała na kupno klubu ani eurocenta, a wzięła odpowiedzialność za zadłużenie i rekapitalizację spółki Stadium Spa, która zajmuje się budową nowego stadionu Ternany.

- Drodzy kibice, dziś zwracam się do Was nie tylko jako córka mężczyzny, który kupił Ternanę. Zwracam się do Was jako kobieta, prawdziwa fanka piłki nożnej i osoba, która sama postanowiła się zaangażować. Chcę prowadzić Ternanę z nowoczesną wizją, zakorzenioną w wartościach sportowych i z silnym zaangażowaniem w lokalną społeczność. To wybór z przekonania, miłości, wizji i odpowiedzialności - mówiła Rizzo podczas konferencji prasowej.

Zdecydowanie największe wątpliwości w Ternanie są wokół Massimo Ferrero, który pośredniczył przy sprzedaży klubu dla rodziny Rizzo, a teraz pełni rolę konsultanta. Ferrero przez lata był prezesem Sampdorii, ale w ostatnich latach został oskarżony o pranie brudnych pieniędzy, fałszowanie dokumentów i oszustwo przy sprzedaży klubu. Pojawia się więc ryzyko, że to Ferrero będzie "pociągał za sznurki", a 23-letnia Rizzo będzie kimś w rodzaju "marionetki".

Wcześniej Ternana znajdowała się w rękach braci D'Alessandro, ale rodzina Rizzo szybko zdołała go przejąć, co pozwoli Ternanie na uniknięcie dodatkowych punktów karnych za zaległości wobec graczy i pracowników klubu.