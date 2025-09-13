Powrót na stronę główną
Wyleciał z Borussii, a Piszczek razem z nim. Tam teraz będzie pracował
Przez kilka miesięcy Nuri Sahin współtworzył z Łukaszem Piszczkiem sztab szkoleniowy Borussii Dortmund. Na początku 2025 r. klub podjął decyzję o zwolnieniu całego sztabu, a Piszczek znów zajął się LKS-em Goczałkowice Zdrój. W połowie września Sahin znalazł zatrudnienie w nowym klubie, w którym będzie współpracować z jednym z reprezentantów Polski.
Nuri Sahin, Łukasz Piszczek
14 czerwca zeszłego roku Borussia Dortmund ogłosiła, że następcą Edina Terzicia zostanie Nuri Sahin, były piłkarz BVB z lat 2001-2011 i 2013-2018. Ten etap w historii BVB szczególnie zainteresował polskich kibiców, bo do sztabu Sahina dołączył Łukasz Piszczek w roli jednego z asystentów. - Do moich zadań należy m.in. praca z obrońcami, prowadzenie danego ćwiczenia, a kiedy trenujemy np. obronę pola karnego, mam zwracać zawodnikom uwagę na detale - opowiadał Piszczek w jednym z wywiadów. 22 stycznia br. Borussia zwolniła Sahina i Piszczka. Co dalej?

Krzysztof Piątek
Pracował z Piszczkiem w BVB. Teraz Sahin wraca do Turcji. Klub ogłosił

Okazuje się, że trenerskie drogi Sahina i Piszczka już się nie złączyły po zwolnieniu z BVB. Sahin wrócił do ligi tureckiej, gdzie właśnie został ogłoszony nowym trenerem Istanbulu Basaksehir. Klub wydał w sobotę oficjalny komunikat, w którym poinformował o zawarciu wstępnego porozumienia z Sahinem. Umowa ma zostać podpisana w poniedziałek o godz. 11:00, kiedy to odbędzie się oficjalna konferencja prasowa. Wtedy też raczej poznamy sztab szkoleniowy Sahina.

Zapewne w nim zabraknie Piszczka, który aktualnie jest czynnym piłkarzem i pierwszym trenerem trzecioligowego LKS-u Goczałkowice Zdrój. 

SOCCER-ENGLAND-AVL-NEW/
Wcześniej Sahin był trenerem Antalyasporu w latach 2021-2023, a do lata 2022 r. był czynnym piłkarzem tego klubu i w nim zakończył karierę. W Basaksehirze Sahin będzie ponownie współpracował z Jakubem Kałuzińskim, który grał dla Antalyasporu w latach 2023-2025. Ostatnio reprezentant Polski przeniósł się do Basaksehiru za kwotę dwóch milionów euro. Do niedawna piłkarzem Basaksehiru był Krzysztof Piątek, ale napastnik trafił do Al-Duhail, a Turcy zarobili na nim około 10 mln euro.

Basaksehir nie awansował do fazy ligowej Ligi Konferencji po przegranym dwumeczu w play-offach z rumuńskim CS Universitatea Craiova. Aktualnie Basaksehir zajmuje 13. miejsce w lidze tureckiej z dwoma punktami, ale ma do rozegrania dwa zaległe spotkania.

W ostatnich tygodniach Piszczek był łączony z pracą przy reprezentacji Polski, a konkretniej w roli jednego z asystentów Jerzego Brzęczka. Piszczek nie przyjął tej propozycji. - Gdybym teraz zdecydował się na reprezentację, to pewnie przez rok-półtora, może dłużej, znów byłbym asystentem. Na pewno zebrałbym doświadczenie, tylko po prostu to nie był moment, żebym znów szedł w rolę asystenta. Powiedziałem to prezesowi Kuleszy, zrozumiał - ogłosił Piszczek w wywiadzie z "Przeglądem Sportowym Onet".

